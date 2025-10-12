Ţara în care bandele criminale controlează capitala e aproape de calificarea la World Cup 2026! - Antena Sport

Haiti, naţionala care îşi dispută partidele de acasă în afara ţării, în condiţiile în care bandele criminale controlează capitala, Port-au-Prince, este aproape de calificarea la Campionatul Mondial din 2026.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026 se va vedea exclusiv în Universul Antena, la fel ca World Cup 2030.

Haiti, aproape de calificarea la Campionatul Mondial!

Haiti e pe primul loc în grupa C, CONCACAF, cu 5 puncte. Pe 2 e Honduras, la egalitate de puncte cu Haiti, iar pe 3 se află o naţională mult mai titrată, Costa Rica. Pe ultimul loc în grupă e Nicaragua, cu un singur punct.

Vedeta echipei este Duckens Nazon (31 de ani), atacant care evoluează la Esteghlal, în Iran. Esteghlal a putut fi urmărită în direct în AntenaPLAY în Liga Campionilor Asiei.

În ultimul meci din preliminarii, Haiti a învins-o cu 3-0 pe Nicaragua, Duckens Nazon deschizând scorul. Cotat de către site-ul transfermarkt.com la 1.2 milioane de euro, Nazon a trecut pe la Wolverhampton, Coventry, Sint-Truiden, CSKA Sofia şi Kayserispor până să ajungă la Esteghlal. Atacantul cu dublă cetăţenie, haitiană şi franceză, a jucat în 71 de meciuri pentru naţionala statului Haiti, marcând 44 de goluri. El mai are contract cu Esteghlal până în vara lui 2028.