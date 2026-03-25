Turcia poate pierde încă un titular pentru barajul cu România. Fotbalistul lui AS Roma s-a antrenat separat

Turcia a desfășurat miercuri după-amiaza un antrenament premergător semifinalei barajului pentru Cupa Mondială contra României, iar un jucător a fost surprins pregătindu-se separat de colegii săi. Zeki Celik, fotbalistul Romei care evoluează în naționala lui Vincenzo Montella pe postul de fundaș dreapta, are șanse mari să nu joace.

România o va întâlni pe Turcia joi seara într-un meci de totul sau nimic din cadrul barajului pentru Cupa Mondială. Duelul de pe Beșiktaș Park de la ora 19:00 nu o va găsi pe echipa lui Montella într-o formulă ideală, pentru că selecționerul italian este pe cale să își piardă doi oameni de bază.

Cine este Zeki Celik, fotbalistul pe care Montella e pe cale să îl piardă

După ce Merih Demiral, stoper de bază în naționala “țării semilunii”, a suferit o ruptură a tendonului cvadricepsului în timpul unui antrenament și a devenit indisponibil, un alt jucător are acum șanse mici să joace. Zeki Celik, fundaș legitimat la AS Roma, are probleme la genunchi, iar la pregătirea de miercuri după-amiaza a fost surprins făcând doar câteva alergări ușoare.

În cazul în care acesta va rata și el meciul de baraj contra României, atunci defensiva lui Montella ar primi o nouă lovitură. În vârstă de 29 de ani, Celik joacă a fost crescut de Bursaspor și a ajuns în fotbalul mare în 2018, când a fost transferat din Turcia de Lille.

După patru ani petrecuți în Ligue 1, fotbalistul turc a ajuns la AS Roma în schimbul a 7,4 milioane de euro, iar după venirea lui Gian Piero Gasperini a fost reprofilat pe postul de mijlocaș central. Cu toate acestea, Montella i-a păstrat poziția inițială de fundaș dreapta.