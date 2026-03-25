Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Turcia poate pierde încă un titular pentru barajul cu România. Fotbalistul lui AS Roma s-a antrenat separat

Andrei Nicolae Publicat: 25 martie 2026, 16:34

Comentarii
Zeki Celik, în timpul unui meci al Turciei / Profimedia

Turcia a desfășurat miercuri după-amiaza un antrenament premergător semifinalei barajului pentru Cupa Mondială contra României, iar un jucător a fost surprins pregătindu-se separat de colegii săi. Zeki Celik, fotbalistul Romei care evoluează în naționala lui Vincenzo Montella pe postul de fundaș dreapta, are șanse mari să nu joace.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

România o va întâlni pe Turcia joi seara într-un meci de totul sau nimic din cadrul barajului pentru Cupa Mondială. Duelul de pe Beșiktaș Park de la ora 19:00 nu o va găsi pe echipa lui Montella într-o formulă ideală, pentru că selecționerul italian este pe cale să își piardă doi oameni de bază.

Cine este Zeki Celik, fotbalistul pe care Montella e pe cale să îl piardă

După ce Merih Demiral, stoper de bază în naționala “țării semilunii”, a suferit o ruptură a tendonului cvadricepsului în timpul unui antrenament și a devenit indisponibil, un alt jucător are acum șanse mici să joace. Zeki Celik, fundaș legitimat la AS Roma, are probleme la genunchi, iar la pregătirea de miercuri după-amiaza a fost surprins făcând doar câteva alergări ușoare.

În cazul în care acesta va rata și el meciul de baraj contra României, atunci defensiva lui Montella ar primi o nouă lovitură. În vârstă de 29 de ani, Celik joacă a fost crescut de Bursaspor și a ajuns în fotbalul mare în 2018, când a fost transferat din Turcia de Lille.

După patru ani petrecuți în Ligue 1, fotbalistul turc a ajuns la AS Roma în schimbul a 7,4 milioane de euro, iar după venirea lui Gian Piero Gasperini a fost reprofilat pe postul de mijlocaș central. Cu toate acestea, Montella i-a păstrat poziția inițială de fundaș dreapta.

Reclamă
Reclamă

Potrivit presei din Turcia, care a prefațat duelul contra “tricolorilor”, Mert Muldur (Fenerbahce), jucător cotat la 7 milioane de euro, îi va lua locul lui Celik, a cărui cotă de piață atinge 12 milioane de euro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Observator
Fanatik.ro
17:27

17:17

17:09

17:02

16:58

16:50

Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
