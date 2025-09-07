Turcia - Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026 - Antena Sport

Închide meniul
Turcia - Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026

Home | Fotbal | Preliminarii Campionatul Mondial 2026 | Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026

Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026

Publicat: 7 septembrie 2025, 15:46

Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45). Programul zilei în preliminariile World Cup 2026

Jucătorii Spaniei / Profimedia

Turcia – Spania este meciul zilei în preliminariile World Cup 2026. Derby-ul grupei E va fi găzduit de stadionul celor de la Konyaspor. Ambele echipe au debutat cu dreptul în campania de calificare pentru turneul final care va avea loc în Statele Unite, Canada şi Mexic.



Grupa E este o grupă de patru echipe, iar meciurile din preliminarii au început joi seară pentru aceste formaţii.

Turcia – Spania LIVE SCORE (21:45)

Spania vine după o victorie fără emoţii în primul meci, de la Sofia, cu Bulgaria. Campioana Europei s-a impus atunci cu 3-0. Tot trei goluri a marcat şi Turcia în Georgia, dar a trăit periculos pe final şi s-a impus cu 3-2, după ce a condus cu 3-0.

Germania, Olanda şi Belgia sunt alte echipe de top care joacă duminică seară. Olandezii evoluează în Lituania, de la ora 19:00, în timp ce Belgia şi Germania joacă acasă, de la ora 21:45. Belgia primeşte vizita Kazahstanului, în timp ce Germania joacă împotriva Irlandei de Nord.

Programul de duminică din preliminariile World Cup 2026

  • Georgia – Bulgaria (16:00)
  • Lituania – Olanda (19:00)
  • Macedonia de Nord – Liechtenstein (19:00)
  • Belgia – Kazahstan (21:45)
  • Germania – Irlanda de Nord (21:45)
  • Luxemburg – Slovacia (21:45)
  • Polonia – Finlanda (21:45)
  • Turcia – Spania (21:45)
