Edi Iordănescu a reacţionat după ce Mircea Lucescu i-a criticat pe Stanciu şi Răzvan Marin: "Despre ce vorbim?" - Antena Sport

Edi Iordănescu (47 de ani) le-a luat apărarea lui Nicolae Stanciu şi Răzvan Marin, după ce jucătorii au fost criticaţi de selecţionerul Mircea Lucescu (80 de ani).
Lucescu a susţinut că am pierdut centrul terenului cu Cipru şi că nu mai voia să îi introducă în teren cu Austria, meci pe care România l-a câştigat. România – Austria 1-0 a fost în direct pe Antena 1 şi în AntenaPLAY.
Edi Iordănescu i-a susţinut pe Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu: “Am avut o relaţie fantastică cu ei”
“Referitor la Marin și Stanciu, am avut o relație fantastică cu ei. Erau liderii în jurul cărora am construit. Sunt jucători cu personalitate în care am crezut și cred în continuare. Au fost foarte importanți în teren și în afara terenului. Mereu am apelat la ei. Cred în continuare în ei.
Cei doi au dat primele două goluri cu Ucraina. Acum un an și un pic erau jucători competitivi și acum nu mai sunt? Despre ce vorbim? E o părere personală. Nu știu criteriile de selecție, nu știu ce e înăuntru. Nu mă băgați în conflicte. Respect foarte mult ce se întâmplă acolo”, a declarat Edi Iordănescu pentru digisport.ro.
Mircea Lucescu i-a criticat pe Răzvan Marin şi Nicolae Stanciu fără menajamente
“Noi am pierdut în Cipru din cauza mijlocului terenului, în afară de Marius Marin. La Viena, la fel. Nu puteam să continui cu el (n.r: Răzvan Marin) sau cu Stanciu. Am profitat de faptul că s-a accidentat și nu s-a antrenat. Joi a făcut câteva minute, vineri nu a făcut.
Cam asta s-a întâmplat, ca să fiu sincer, dar am vrut să o fac cu discreție, eleganță și respectul cuvenit. Profitasem de faptul că a spus că-l doare, a ieșit din antrenament. Nu s-a antrenat joi și vineri. După jocul cu Moldova a făcut 5 minute, plus 3 minute. 8 minute, ăsta nu e antrenament. Iar vineri n-a făcut niciun fel de antrenament.
Stanciu s-a accidentat. Trebuie să revină. L-a dat mult în spate Arabia Saudită. Oricum eram hotărât să nu joace”, a declarat Mircea Lucescu pentru fanatik.ro.
Nicolae Stanciu este căpitanul echipei naţionale. În absenţa lui Stanciu, banderola de căpitan în meciul cu Austria a fost purtată de Ianis Hagi. Ianis Hagi a centrat la golul din minutul 90+5 al lui Virgil Ghiţă, cu care România a învins Austria.
