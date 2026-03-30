Adio VAR? Cutremur în Premier League: fanii s-au săturat

Trei din patru fani ai fotbalului din Premier League vor desființarea sistemului VAR, în creștere cu 2% față de acum 5 ani. Este rezultatul unui sondaj organizat de Football Supporters’ Association (FSA), cea care reprezintă suporterii din Anglia și Țara Galilor.
În ciuda unui curent tot mai puternic împotriva sistemului VAR, International Football Association Board (IFAB), cea care determină legile jocului, a aprobat luna trecută ca sistemul VAR să aibă și mai multă putere astfel încât să acopere decizii pentru cornere sau al doilea cartonaș galben.
Fanii Premier League nu mai vor VAR
În sondajul FSA, fanii au avut de răspuns la 15 întrebări cu privire la sistemul VAR. Doar 3,4% dintre respondenți cred că acesta a îmbunătățit fotbalul, în timp ce 92% dintre suporteri cred că „VAR-ul a distrus bucuria spontană de după gol”, iar 81% preferă să vadă fotbal fără sistemul VAR.
„Aceste concluzii confirmă sondajul anterior al Football Supporters’ Association din 2021, în care fanii își exprimau îngrijorările legate de introducerea VAR. Marea majoritate semnalează aceleași probleme și la cinci ani distanță: pierderea spontaneității în momentul celebrării golurilor și o degradare generală a experienței de a merge la meciuri.
Am împărtășit rezultatele sondajului cu Premier League și Professional Game Match Officials Limited și așteptăm cu interes să discutăm concluziile împreună cu acestea” spune FSA.
Prima ligă din Suedia este singura unde nu a fost introdus sistemul VAR, iar în Norvegia s-a votat pentru renunțarea la sistem, însă votul a fost la limitată pentru păstrarea VAR.
