Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea lui Radu Drăguşin. Veste importantă despre fundaşul român - Antena Sport

Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea pe teren lui Radu Drăguşin. Thomas Frank a dat o veste uriaşă despre fundaşul român, care este accidentat încă din luna ianuarie.
Radu Drăguşin a suferit o ruptură de ligamente şi a avut nevoie de operaţie. El a ratat şi startul de sezon de Premier League, însă revenirea sa e tot mai aproape.
Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea lui Radu Drăguşin
Thomas Frank a dezvăluit faptul că Radu Drăguşin va reveni la antrenamentele lui Tottenham în maxim zece zile. Antrenorul londonezilor a subliniat însă că fundaşul român va avea nevoie de timp pentru a se adapta, înainte să fie apt pentru meciurile lui Spurs.
“Drăgușin este pe cale să revină, aleargă de ceva vreme. Cred că se va alătura echipei într-o săptămână, zece zile, cam așa ceva, deci este un lucru pozitiv, dar, bineînțeles, este vorba despre o accidentare la ligamentul încrucișat anterior.
Sunt întotdeauna puțin mai… nu îngrijorat, dar conștient că este nevoie de timp. Când ai lipsit din fotbal timp de nouă luni, știi că trebuie să reintri treptat. Nu este suficientă o pregătire de șase săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar e un semn pozitiv și, uneori, unii jucători surprind și revin mai repede”, a declarat Thomas Frank, despre Radu Drăguşin, conform football-london.
Radu Drăguşin “s-a rupt” în duelul cu Elfsborg, de pe 30 ianuarie, din grupa principală de Europa League. De atunci, fundaşul naţionalei nu a mai bifat niciun meci oficial şi a ratat chiar şi finala Europa League, câştigată de Tottenham cu Manchester United, scor 1-0.
Radu Drăguşin, detalii despre accidentarea suferită
Radu Drăguşin a dezvăluit că se află în ultima fază a recuperării, care este însă cea mai dificilă. Fundaşul a transmis că nu-şi grăbeşte revenirea pe teren.
“Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.