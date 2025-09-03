Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea lui Radu Drăguşin. Veste importantă despre fundaşul român - Antena Sport

Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea pe teren lui Radu Drăguşin. Thomas Frank a dat o veste uriaşă despre fundaşul român, care este accidentat încă din luna ianuarie.

Radu Drăguşin a suferit o ruptură de ligamente şi a avut nevoie de operaţie. El a ratat şi startul de sezon de Premier League, însă revenirea sa e tot mai aproape.

Antrenorul lui Tottenham i-a anunţat revenirea lui Radu Drăguşin

Thomas Frank a dezvăluit faptul că Radu Drăguşin va reveni la antrenamentele lui Tottenham în maxim zece zile. Antrenorul londonezilor a subliniat însă că fundaşul român va avea nevoie de timp pentru a se adapta, înainte să fie apt pentru meciurile lui Spurs.

“Drăgușin este pe cale să revină, aleargă de ceva vreme. Cred că se va alătura echipei într-o săptămână, zece zile, cam așa ceva, deci este un lucru pozitiv, dar, bineînțeles, este vorba despre o accidentare la ligamentul încrucișat anterior.

Sunt întotdeauna puțin mai… nu îngrijorat, dar conștient că este nevoie de timp. Când ai lipsit din fotbal timp de nouă luni, știi că trebuie să reintri treptat. Nu este suficientă o pregătire de șase săptămâni. Ai nevoie de puțin mai mult timp, dar e un semn pozitiv și, uneori, unii jucători surprind și revin mai repede”, a declarat Thomas Frank, despre Radu Drăguşin, conform football-london.