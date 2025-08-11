Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren. Detalii despre recuperare: "Nu sunt obişnuit să stau în tribună" - Antena Sport

Închide meniul
Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren. Detalii despre recuperare: "Nu sunt obişnuit să stau în tribună"

Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren. Detalii despre recuperare: "Nu sunt obişnuit să stau în tribună"

Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren. Detalii despre recuperare: “Nu sunt obişnuit să stau în tribună”

Publicat: 11 august 2025, 17:43

Comentarii
Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren. Detalii despre recuperare: Nu sunt obişnuit să stau în tribună

Radu Drăguşin, în timpul unui interviu/ FRF TV

Radu Drăguşin a făcut un anunţ despre revenirea pe teren. Fundaşul naţionalei şi al lui Tottenham a avut nevoie de operaţie la ligamente, după accidentarea suferită în meciul de Europa League cu Elfsborg, disputat pe 30 ianuarie.

De atunci, Radu Drăguşin nu a mai bifat niciun minut pe teren la Tottenham, el ratând şi stagiul de pregătire de vară al englezilor.

Radu Drăguşin, anunţ despre revenirea pe teren

Radu Drăguşin a dezvăluit că se află în ultima fază a recuperării, care este însă cea mai dificilă. Fundaşul a transmis că nu-şi grăbeşte revenirea pe teren, Tottenham urmând să înceapă sezonul în Premier League fără el în echipă.

Totodată, Radu Drăguşin a mai declarat că i-a fost dificil să accepte gravitatea accidentării suferite la finalul lunii ianuarie. Fundaşul a transmis că-i lipsesc atât colegii, cât şi terenul de joc.

“Sunt bine, recuperarea este în planul pe care l-am avut inițial. Sunt într-un loc bun atât fizic, cât și mental și abia aștept să mă întorc pe teren. Nu am un răspuns la această întrebare (n.r. când va reveni pe teren), dar ideea este că sunt în ultima fază a recuperării, dar pentru mine asta e cea mai lungă, pentru că sunt în momentul în care simt că mai am puțin, dar, în același timp, sunt conștient că nu trebuie să grăbesc, pentru că este o accidentare din care te recuperezi destul de greu.

Eu am sperat până în ultimul moment să nu fie ceva serios, deși în momentul în care m-am accidentt și eram pe teren, mi-am dat seama că este o senzație pe care nu am mai avut-o niciodată, s-a dovedit a fi cel mai rău caz. A fost destul de greu până am înțeles și am învățat să trăiesc cu acest lucru, să îl accept, asta a fost cel mai dificil.

E dificil până accepți ce ți s-a întâmplat și până reușești să îți creezi o rutină, acum nu mai e rutina de a merge la antrenament să te antrenezi, te duci la antrenament să te recuperezi. Îmi lipsește terenul, îmi lipsesc colegii.

Dintre mesajele primite, foarte multe au fost și de la colegii de la națională. Am creat o familie și au fost acolo pentru mine. Am încercat să vin și să îi susțin la meciuri, cel puțin la cele de acasă. A fost foarte greu, nu sunt obișnuit să fiu în tribună”, a declarat Radu Drăguşin, pentru FRF TV.

