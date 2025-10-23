Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională - Antena Sport

FCSB o întâlnește pe Bologna, în etapa a treia din grupa principală Europa League. Meciul vine într-un moment extrem de complicat pentru campioana României, care vine după înfrângerea umilitoare în fața nou-promovatei Metaloglobus.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Acest lucru se reflectă și în prezența redusă a fanilor FCSB pe Arena Națională. Aproximativ 30.000 de fani se află în tribunele celui mai mare stadion al țării. De partea cealaltă, Bologna are parte de o susținere impresionantă.

Fanii Bolognei, pe Arena Națională: “FCSB nu e Steaua”

Aproximativ 3000 de italieni au făcut deplasarea și își susțin favoriții la meciul cu FCSB. Aceștia au un întreb sector la inelul 3 al peluzei. Tot acolo, ei au afișat și mesajul “FCSB nu e Steaua”.

În urmă cu aproape o săptămână, UEFA a schimbat pe site-ul oficial câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986. Dacă în ultimii ani, în dreptul acestui trofeu apărea numele FCSB-ului, acum oficialii de la Nyon au luat act de hotărârea definitivă luată de Înalta Curte de Casație și Justiție, când CSA Steaua a câștigat procesul în fața FCSB-ului privind palmaresul.