Fanii Bolognei, mesaj categoric la meciul cu FCSB! Bannerul afișat de italieni pe Arena Națională - Antena Sport

FCSB o întâlnește pe Bologna, în etapa a treia din grupa principală Europa League. Meciul vine într-un moment extrem de complicat pentru campioana României, care vine după înfrângerea umilitoare în fața nou-promovatei Metaloglobus.
Acest lucru se reflectă și în prezența redusă a fanilor FCSB pe Arena Națională. Aproximativ 30.000 de fani se află în tribunele celui mai mare stadion al țării. De partea cealaltă, Bologna are parte de o susținere impresionantă.
Fanii Bolognei, pe Arena Națională: “FCSB nu e Steaua”
Aproximativ 3000 de italieni au făcut deplasarea și își susțin favoriții la meciul cu FCSB. Aceștia au un întreb sector la inelul 3 al peluzei. Tot acolo, ei au afișat și mesajul “FCSB nu e Steaua”.
În urmă cu aproape o săptămână, UEFA a schimbat pe site-ul oficial câștigătoarea Cupei Campionilor Europeni din 1986. Dacă în ultimii ani, în dreptul acestui trofeu apărea numele FCSB-ului, acum oficialii de la Nyon au luat act de hotărârea definitivă luată de Înalta Curte de Casație și Justiție, când CSA Steaua a câștigat procesul în fața FCSB-ului privind palmaresul.
Echipa de start a FCSB-ului pentru meciul cu Bologna:
- Târnovanu – Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic – Șut, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Thiam
- FCSB – Bologna 0-1. Duel încins pentru campioană în Europa League! Început de coșmar pe Arena Națională
- AEK – Aberdeen 0-0 şi Şahtior – Legia 0-0. Ionuţ Radu şi Răzvan Lucescu au meciuri în Europa League
- Denis Alibec, rezervă în FCSB – Bologna! Era anunţat titular, dar a fost taxat pentru că a înjurat fanii
- Incredibil! Cum l-a remarcat un suporter al Bolognei pe Denis Alibec înainte de meciul cu FCSB
- L-au scos de pe lista UEFA, chiar înaintea meciului cu Bologna! Decizia luată de FCSB