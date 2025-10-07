Pep Guardiola a ales! Cine este înlocuitorul perfect pentru Bernardo Silva - Antena Sport

Contractul lui Bernardo Silva cu Manchester City expiră la finalul acestui sezon, iar Pep Guardiola a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor pe măsură. Antrenorul spaniol a pus ochii pe un fotbalist din Bundesliga, evaluat la 100 de milioane de euro.

Misiunea însă nu va fi deloc una ușoară pentru formația de pe Etihad Stadium, având în vedere faptul că jucătorul este de bază la echipa unde este legitimat în prezent.

Starul lui Bayern Munchen, înlocuitorul ideal pentru Bernardo Silva

La 9 ani de la transferul la Manchester City, Bernardo Silva va face pasul către o altă echipă. Barcelona este unul dintre cluburile care l-au dorit pe portughez și în trecut, iar acum mutarea ar fi și mai simplă pentru catalani, având în vedere faptul că acesta va semna din postura de jucător liber de contract.

Plecarea acestuia de pe Etihad este o mare bătaie de cap pentru Pep Guardiola, care a început deja căutările pentru un alt super-jucător. Presa din Anglia scrie că principala prioritate a antrenorului este Michael Olise.

Fotbalistul de 23 de ani este unul dintre jucătorii de bază ai lui Vincent Kompany la Bayern Munchen și mai mult ca sigur un eventual transfer în vara viitoare va costa pe puțin 100 de milioane de euro.