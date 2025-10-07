Pep Guardiola a ales! Cine este înlocuitorul perfect pentru Bernardo Silva - Antena Sport

Contractul lui Bernardo Silva cu Manchester City expiră la finalul acestui sezon, iar Pep Guardiola a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor pe măsură. Antrenorul spaniol a pus ochii pe un fotbalist din Bundesliga, evaluat la 100 de milioane de euro.
Misiunea însă nu va fi deloc una ușoară pentru formația de pe Etihad Stadium, având în vedere faptul că jucătorul este de bază la echipa unde este legitimat în prezent.
Starul lui Bayern Munchen, înlocuitorul ideal pentru Bernardo Silva
La 9 ani de la transferul la Manchester City, Bernardo Silva va face pasul către o altă echipă. Barcelona este unul dintre cluburile care l-au dorit pe portughez și în trecut, iar acum mutarea ar fi și mai simplă pentru catalani, având în vedere faptul că acesta va semna din postura de jucător liber de contract.
Plecarea acestuia de pe Etihad este o mare bătaie de cap pentru Pep Guardiola, care a început deja căutările pentru un alt super-jucător. Presa din Anglia scrie că principala prioritate a antrenorului este Michael Olise.
Fotbalistul de 23 de ani este unul dintre jucătorii de bază ai lui Vincent Kompany la Bayern Munchen și mai mult ca sigur un eventual transfer în vara viitoare va costa pe puțin 100 de milioane de euro.
Manchester City view Michael Olise as the perfect replacement for Bernardo Silva when he leaves the club. @BILD 🗣️ pic.twitter.com/qybkd88vyp
— The City Shack (@thecityshack) October 4, 2025
Michael Olise, în mare formă la Bayern Munchen
Michael Olise este unul dintre fotbaliștii de mare perspectivă la nivel mondial, având evoluții extraordinare în tricoul celor de la Bayern Munchen. Cumpărat pentru doar 54 de milioane de euro în urmă cu un an, francezul este titular incontestabil la campioana Germaniei.
În cele 10 meciuri jucate în toate competițiile în acest sezon, Olise a reușit să marcheze cinci goluri și să ofere șase pase decisive. În stagiunea 2024/25, primul în tricoul lui Bayern, a înscris 20 de goluri și a oferit 23 de assist-uri în 55 de apariții.
- Pleacă Harry Kane de la Bayern? Ofertă uriașă primită de golgheterul din Bundesliga
- Meci ireal în campionatul Germaniei! S-au marcat 10 goluri! Cât era scorul la pauză
- Harry Kane, peste Cristiano Ronaldo şi Erling Haaland! Performanţa istorică realizată de starul englez
- Record unic stabilit de Harry Kane în Bundesliga! Englezul, la un pas să-i calce pe urme lui Cristiano Ronaldo
- Bayern Munchen, liderul la zi din Bundesliga! Harry Kane a făcut spectacol cu Hoffenheim