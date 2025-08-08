Arne Slot nu a scăpat de întrebările despre Alexander Isak! Reacţia antrenorului de la Liverpool - Antena Sport

Închide meniul
Publicat: 8 august 2025, 13:50

Arne Slot, în timpul unui meci / Profimedia

Antrenorul Arne Slot a refuzat să fie implicat în speculaţiile privind transferul la Liverpool, pentru o sumă record, a atacantului lui Newcastle, Alexander Isak, declarându-se mulţumit de actualul său lot, transmite Reuters.

Campioana Angliei a investit sume uriaşe în mercato de vară, cu un contract record pentru mijlocaşul Florian Wirtz în fruntea unui grup de noi achiziţii care îi include pe atacantul Hugo Ekitike, fundaşul stânga Milos Kerkez şi fundaşul dreapta Jeremie Frimpong.

Arne Slot, despre Alexander Isak la Liverpool: “Nu vorbim niciodată despre jucători care nu sunt ai noştri”

Isak este următoarea ţintă a lui Liverpool, dar o ofertă iniţială de 110 milioane de lire sterline a fost respinsă de Newcastle, în timp ce caută un înlocuitor pentru Darwin Nunez, care se apropie de un transfer de 46 de milioane de lire sterline la clubul saudit Al Hilal.

Întrebat despre Isak vineri, Slot nu a vrut să comenteze situaţia: “După cum ştiţi, din partea mea şi cred că fiecare antrenor funcţionează aşa, nu vorbim niciodată despre jucători care nu sunt ai noştri. Pot vorbi despre Hugo, pe care l-am transferat şi care s-a descurcat foarte bine până acum.

Suntem foarte mulţumiţi de lot şi avem toate motivele să fim fericiţi pentru că am câştigat campionatul sezonul trecut. OK, au plecat jucători, dar am adus alţii, iar tinerii se descurcă bine. În acest moment, Darwin ar putea pleca, într-adevăr, dar lucrurile nu sunt semnate, aşa că trebuie să aşteptăm câteva zile până când acest lucru este complet făcut, dar există într-adevăr o şansă să plece”.

Cheltuielile exorbitante ale lui Liverpool – de aproape 300 de milioane de lire sterline – nu au inclus un fundaş central, în ciuda vânzării lui Jarell Quansah către Bayer Leverkusen.

Dintre cei nou veniţi, un jucător care a intrat în atenţia publicului în presezon a fost extrema engleză de 16 ani, Rio Ngumoha, care a marcat trei goluri şi a dat două pase decisive în această vară cu câteva prestaţii remarcabile – cea mai recentă având loc împotriva lui Athletic Bilbao (3-2), luni.

