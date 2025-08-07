Jurgen Klopp o poate ajuta pe Liverpool să îl cumpere pe Alexander Isak - Antena Sport

Liverpool îl vrea pe Alexander Isak, vedeta celor de la Newcastle. Oferta pentru atacantul suedez făcută de “cormorani”, în valoare de 120 de milioane de lire sterline, a fost refuzată de “coţofene”.

Potrivit presei din Marea Britanie, Newcastle îşi doreşte să încaseze cel puţin 150 de milioane de lire sterline pentru atacantul suedez care a făcut furori pe St. James’ Park. Până în acest moment, Liverpool a cheltuit peste 200 de milioane de lire pe transferuri vara aceasta.

Jurgen Klopp o poate ajuta pe Liverpool să îl cumpere pe Alexander Isak

Se pare că Liverpool poate primi o mână de ajutor chiar de la Jurgen Klopp, fostul antrenor al “cormoranilor”. Nemţii de la bild.de scriu că Jurgen Klopp vrea să îl aducă pe Harvey Elliott la Leipzig. În prezent, germanul este şeful departamentului global de fotbal la Red Bull, ceea ce înseamnă că el consiliază toate echipele companiei, printre care şi Leipzig.

Cota lui Harvey Elliott a crescut în ultima perioadă după ce a câştigat EURO U21 alături de Anglia şi a fost numit jucătorul turneului. Până acum şi-au mai manifestat interesul pentru el Brighton şi West Ham, înainte de interesul celor de la Leipzig.

În ceea ce priveşte suma de transfer, Liverpool caută să primească în jur de 50 de milioane de lire sterline pe Harvey Elliott, sumă care i-ar ajuta pe “cormorani” să facă o ofertă mai mare pentru Isak.