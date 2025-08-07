Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jurgen Klopp o poate ajuta pe Liverpool să îl cumpere pe Alexander Isak - Antena Sport

Home | Fotbal | Fotbal extern | Jurgen Klopp o poate ajuta pe Liverpool să îl cumpere pe Alexander Isak

Jurgen Klopp o poate ajuta pe Liverpool să îl cumpere pe Alexander Isak

Publicat: 7 august 2025, 19:58

Comentarii
Jurgen Klopp o poate ajuta pe Liverpool să îl cumpere pe Alexander Isak

Liverpool îl vrea pe Alexander Isak, vedeta celor de la Newcastle. Oferta pentru atacantul suedez făcută de “cormorani”, în valoare de 120 de milioane de lire sterline, a fost refuzată de “coţofene”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Potrivit presei din Marea Britanie, Newcastle îşi doreşte să încaseze cel puţin 150 de milioane de lire sterline pentru atacantul suedez care a făcut furori pe St. James’ Park. Până în acest moment, Liverpool a cheltuit peste 200 de milioane de lire pe transferuri vara aceasta.

Jurgen Klopp o poate ajuta pe Liverpool să îl cumpere pe Alexander Isak

Se pare că Liverpool poate primi o mână de ajutor chiar de la Jurgen Klopp, fostul antrenor al “cormoranilor”. Nemţii de la bild.de scriu că Jurgen Klopp vrea să îl aducă pe Harvey Elliott la Leipzig. În prezent, germanul este şeful departamentului global de fotbal la Red Bull, ceea ce înseamnă că el consiliază toate echipele companiei, printre care şi Leipzig.

Cota lui Harvey Elliott a crescut în ultima perioadă după ce a câştigat EURO U21 alături de Anglia şi a fost numit jucătorul turneului. Până acum şi-au mai manifestat interesul pentru el Brighton şi West Ham, înainte de interesul celor de la Leipzig.

Harvey Elliott, în timpul unui meci / Profimedia
Harvey Elliott, în timpul unui meci / Profimedia

În ceea ce priveşte suma de transfer, Liverpool caută să primească în jur de 50 de milioane de lire sterline pe Harvey Elliott, sumă care i-ar ajuta pe “cormorani” să facă o ofertă mai mare pentru Isak.

Reclamă
Reclamă

Şi Harvey Elliott şi-ar dori să plece de la Liverpool, chiar dacă este ataşat de formaţia de pe Anfield. El nu şi-a ascuns dorinţa de a evolua mai mult în încercarea de a prinde lotul pentru World Cup 2026.

Liverpool, interesată de transferul lui Bradley Barcola

Potrivit celor de la L’Equipe, formația de pe Anfield ia serios în considerare posibilitatea de a-l aduce pe Barcola în Premier League. Fotbalistul de bandă stângă a început să intre în vizorul conducerii lui Liverpool în momentul în care s-a sesizat impasul în care a intrat situația lui Aleksander Isak.

Newcastle a refuzat o primă ofertă înaintată de “cormorani” pentru jucătorul suedez, iar campioana știe că adversara sa din Premier League va fi greu de înduplecat pentru a-l lăsa pe Isak să plece. În acest sens, Liverpool a pregătit și o variantă de rezervă, care la rândul ei i-ar face pe șefii echipei să scoată mulți bani din buzunar.

Imagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni avereaImagini rare cu "fiul de suflet" al lui Ion Iliescu. Adoptat neoficial după o tragedie, ar moşteni averea
Reclamă

Presa franceză notează că pentru a-l ceda pe Barcola, PSG ar cere undeva în jur de 100 de milioane de euro, o sumă imensă, dar mai mică decât cât ar fi nevoită formația engleză să achite pentru Isak. Până în acest moment, Liverpool a cheltuit în această vară 308 milioane de euro și este deja pe primul loc în ierarhia cluburilor cu cei mai mulți bani cheltuiți în această “fereastră” de mercato.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica FCSB în play-off-ul Europa League după „dubla” cu FK Drita?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
Observator
25.000 de oameni la catafalcul Regelui Mihai şi 1.000 la Ion Iliescu. Explicaţia unui istoric
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
Fanatik.ro
El e milionarul care a fost ucis instant de un bivol. Bărbatul a fost lovit din plin de animal cu o viteză de peste 50 de km/h
19:50
LIVE TEXTCFR Cluj – Braga 0-1. Gorby a deschis scorul! Duel infernal pentru play-off-ul Europa League
19:32
“Să se gândească serios dacă vrea să facă sport profesionist”. Dennis Politic, taxat după dezvăluirile lui Gigi Becali
19:23
Premieră în istoria fotbalului! 9 jucători de la un singur club, nominalizați la Balonul de Aur
19:05
Cristi Manea se operează, la scurt timp după răbufnirea de la Rapid. Anunţul făcut de giuleşteni
18:24
Şeful Ferrari, verdict categoric în privinţa lui Lewis Hamilton: “Am subestimat asta”
18:14
Nicolae Stanciu a spus care este idolul său din fotbal! A surprins pe toată lumea, într-un interviu pentru Genoa
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Son a plecat de la Tottenham după 10 ani. Toate mutările 2 Destinaţie surpriză pentru Ianis Hagi. Echipa care a intrat în cursa pentru transferul “Prinţului” 3 Alexi Pitu a semnat! Ce salariu va încasa românul la noul club 4 Astăzi se face mutarea confirmată și de Gigi Becali: “Împrumut cu opțiune de cumpărare” 5 Gigi Becali a anunțat echipa de start pentru FCSB – Drita. Jucătorul pe care l-a făcut praf: “Doarme pe teren” 6 Semi-profesioniștii din orașul cu 5.000 de oameni, invincibili în Europa: vedeta vinde pizza, clubul a oferit 20 de oi pe CR7
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSBGigi Becali, anunţ în miezul nopţii despre situaţia lui Elias Charalambous la FCSB
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă