Arsenal defilează cu Burnley și ajunge la 6 victorii la rând în Premier League. United, doar egal cu Forest - Antena Sport

Jucătorii de la Arsenal, cu Gyokeres în prim-plan, după un gol marcat / Profimedia

Arsenal a învins sâmbătă, în deplasare, scor 2-0, gruparea Burnley, în etapa a 10-a din Premier League.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un alt meci, Manchester United a terminat la egalitate, 2-2 pe terenul lui Nottingham Forest.

Arsenal, șase victorii la rând în Premier League. Man. United, doar egal cu locul 18

Arsenal şi-a făcut jocul uşor încă din prima repriză, când “tunarii” au înscris de două ori. Viktor Gyokeres a deschis scorul, în minutul 14, iar Declan Rice a pus al doilea gol pe tabelă, în minutul 35. Acesta a fost şi scorul final, un rezultat care îi menține pe londonezi pe prima poziţie a clasamentului.

Pe City Ground, Manchester United a marcat prima, prin Casemiro, în prima repriză, însă gazdele au venit la conducere în numai trei minute din partea secundă. Morgan Gibbs-White a egalat în minutul 48, pentru ca după două minute Nicolo Savona să facă 2-1 pentru Forest. Amad Diallo a înscris golul egalizator pentru “diavoli”, iar meciul s-a terminat la egalitate, 2-2.

În Premier League conduce Arsenal, cu 25 de puncte. Manchester United este a cincea, cu 17 puncte, iar Crystal Palace are 16 puncte şi ocupă poziţia a 7-a, potrivit news.ro.