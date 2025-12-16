Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4 - Antena Sport

Manchester United și Bournemouth au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon de Premier League, scorul final fiind 4-4. După meci, antrenorul “diavolilor roșii”, Ruben Amorim, a vorbit despre cele două stări care le-a resimțit în vestiar după partida incredibilă de pe Old Trafford.

Manchester United a condus-o de trei ori pe Bournemouth pe teren propriu, însă în niciun moment nu a reușit să își mențină avantajul, iar cele două echipe au oferit un meci nebun atât pentru cei de pe stadion, cât și pentru privitorii neutri. Ruben Amorim a dezvăluit că jucătorii săi se simt inspirați după acest rezultat, deși există și un sentiment de frustrare legat de faptul că s-a obținut doar un punct.

Ce a spus Ruben Amorim după Man. United – Bournemouth 4-4

Partida incredibilă a început bine pentru “diavoli”, care au deschis scorul prin Diallo, însă Semenyo a restabilit egalitatea pe final de repriză. Chiar înainte de intrarea la vestiare, United a marcat prin Casemiro, astfel că scorul la pauză a fost 2-1.

“Cireșele” au ieșit bine de la cabine și au marcat în minutul 46 prin Evanilson, după care au trecut în avantaj prin Tavernier. Finalul a fost dramatic, cu United trecând din nou în avantaj grație lui Bruno Fernandes și Matheus Cunha, iar Kroupi stabilind scorul final, 4-4 pe Old Tafford.