Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4 - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4

Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4

Andrei Nicolae Publicat: 16 decembrie 2025, 9:11

Comentarii
Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4

Jucătorii de la Man. United și Bournemouth, în timpul meciului de pe Old Trafford / Profimedia

Manchester United și Bournemouth au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon de Premier League, scorul final fiind 4-4. După meci, antrenorul “diavolilor roșii”, Ruben Amorim, a vorbit despre cele două stări care le-a resimțit în vestiar după partida incredibilă de pe Old Trafford.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manchester United a condus-o de trei ori pe Bournemouth pe teren propriu, însă în niciun moment nu a reușit să își mențină avantajul, iar cele două echipe au oferit un meci nebun atât pentru cei de pe stadion, cât și pentru privitorii neutri. Ruben Amorim a dezvăluit că jucătorii săi se simt inspirați după acest rezultat, deși există și un sentiment de frustrare legat de faptul că s-a obținut doar un punct.

Ce a spus Ruben Amorim după Man. United – Bournemouth 4-4

Partida incredibilă a început bine pentru “diavoli”, care au deschis scorul prin Diallo, însă Semenyo a restabilit egalitatea pe final de repriză. Chiar înainte de intrarea la vestiare, United a marcat prin Casemiro, astfel că scorul la pauză a fost 2-1.

“Cireșele” au ieșit bine de la cabine și au marcat în minutul 46 prin Evanilson, după care au trecut în avantaj prin Tavernier. Finalul a fost dramatic, cu United trecând din nou în avantaj grație lui Bruno Fernandes și Matheus Cunha, iar Kroupi stabilind scorul final, 4-4 pe Old Tafford.

Reclamă
Reclamă

Dacă urmărești clubul cum urmăresc eu Premier League de ceva timp, ai o datorie nu doar să câștigi meciurile, dar și modul în care joci e important pentru fani. Sunt disperați să câștige (n.r. jucătorii), dar și să fie inspirați.

Astăzi a fost inspirator, dar e și un sentiment de frustrare pentru că nu am câștigat. Luăm multe lucruri bune din acest meci, dar avem multe lucruri pe care să le îmbunătățim. Ne-am creat atât de multe șanse să câștigăm, așa că ar fi trebuit să obținem trei puncte.

A fost un meci distractiv pentru toți cei de acasă. Oamenilor le place mai mult să o vadă pe Manchester United în acest sezon, dar trebuie să punem lucrurile cap la cap. Nu avem calitate când ne apărăm poarta, e ceva la care trebuie să lucrăm“, a spus Ruben Amorim după partida nebună, potrivit dailymail.co.uk.

Un gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea multUn gălăţean s-a certat cu chirurgul după ce ChatGPT i-a spus că operaţia a durat prea mult
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Observator
Vremea 16 decembrie - 12 ianuarie. Sfârşitul anului aduce temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
Fanatik.ro
Tavi Popescu, cauzele unei căderi uluitoare la FCSB: „Mintea e otrăvită”. Exclusiv
10:20
Conducerea Rapidului a ieşit la atac înaintea derby-ului cu FCSB: “Noi vrem titlul şi Cupa, dar suntem vânaţi”
10:19
Un club de tradiție din Liga a 2-a, în prag de colaps. Salarii neplătite cu lunile + jucători pe cale să plece
10:01
Gigi Becali şi-a făcut toate calculele înaintea derby-ului cu Rapid. Verdictul dat: “Nicio emoţie”
9:55
Max Verstappen, elogiat de un fost pilot din F1 pentru sezonul 2025: “Cel mai bun. A fost un miracol”
9:45
Rămas fără echipă de trei luni, Daniel Popa e gata să revină în fotbalul românesc. Cu ce echipă va semna
9:10
Veşti bune pentru Cristi Chivu, după ce a dus-o pe Inter pe primul loc. Ce se întâmplă înaintea deplasării în Arabia Saudită
Vezi toate știrile
1 Decăderea unui milionar al României. Cum a nenorocit 20 de milioane de euro. Meme Stoica: “Nu mai știu nimic de el” 2 Fotbalistul semnează astăzi cu FCSB. Mutarea surprinzătoare făcută de Gigi Becali 3 Şase fotbalişti vin la FCSB. Gigi Becali a făcut anunţul: “Bombe!” Decizie şi cu Louis Munteanu 4 Afacerea de 3.500.000 de euro a lui Alex Piţurcă cu care a dat lovitura. Nu mai duce grija banilor 5 Fotbalist de la FCSB şi Rapid, ajuns om al străzii. Dezvăluirea unui fost coleg: “Cu părere de rău…” 6 Florin Prunea a făcut praf antrenorul din Liga 1 după ce i-a auzit discursul: “Alo, ia vezi-ți tu de treaba ta”
Citește și
Cele mai citite
Dorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătateDorinel Munteanu a revenit în Liga 1! „Neamțul” a semnat pe un an și jumătate
Imagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui InterImagini rare cu Cristi Chivu şi familia. Cum a fost surprins la petrecerea de Crăciun a lui Inter
Au venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilorAu venit notele după FCSB – Feyenoord 4-3. Cine a fost cel mai bun jucător al roș-albaștrilor
Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”Gigi Becali, dat pe spate după FCSB – Feyenoord 4-3: “Şi-au scos banii pe tot anul! Îi prelungesc contractul”