Manchester United, meci de poveste pe Old Trafford cu Bournemouth. Concluziile lui Ruben Amorim după 4-4 - Antena Sport

Manchester United și Bournemouth au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri din acest sezon de Premier League, scorul final fiind 4-4. După meci, antrenorul “diavolilor roșii”, Ruben Amorim, a vorbit despre cele două stări care le-a resimțit în vestiar după partida incredibilă de pe Old Trafford.
Manchester United a condus-o de trei ori pe Bournemouth pe teren propriu, însă în niciun moment nu a reușit să își mențină avantajul, iar cele două echipe au oferit un meci nebun atât pentru cei de pe stadion, cât și pentru privitorii neutri. Ruben Amorim a dezvăluit că jucătorii săi se simt inspirați după acest rezultat, deși există și un sentiment de frustrare legat de faptul că s-a obținut doar un punct.
Ce a spus Ruben Amorim după Man. United – Bournemouth 4-4
Partida incredibilă a început bine pentru “diavoli”, care au deschis scorul prin Diallo, însă Semenyo a restabilit egalitatea pe final de repriză. Chiar înainte de intrarea la vestiare, United a marcat prin Casemiro, astfel că scorul la pauză a fost 2-1.
“Cireșele” au ieșit bine de la cabine și au marcat în minutul 46 prin Evanilson, după care au trecut în avantaj prin Tavernier. Finalul a fost dramatic, cu United trecând din nou în avantaj grație lui Bruno Fernandes și Matheus Cunha, iar Kroupi stabilind scorul final, 4-4 pe Old Tafford.
Enjoy that? 😅 pic.twitter.com/J3ZKbbmMhA
— Premier League (@premierleague) December 15, 2025
“Dacă urmărești clubul cum urmăresc eu Premier League de ceva timp, ai o datorie nu doar să câștigi meciurile, dar și modul în care joci e important pentru fani. Sunt disperați să câștige (n.r. jucătorii), dar și să fie inspirați.
Astăzi a fost inspirator, dar e și un sentiment de frustrare pentru că nu am câștigat. Luăm multe lucruri bune din acest meci, dar avem multe lucruri pe care să le îmbunătățim. Ne-am creat atât de multe șanse să câștigăm, așa că ar fi trebuit să obținem trei puncte.
A fost un meci distractiv pentru toți cei de acasă. Oamenilor le place mai mult să o vadă pe Manchester United în acest sezon, dar trebuie să punem lucrurile cap la cap. Nu avem calitate când ne apărăm poarta, e ceva la care trebuie să lucrăm“, a spus Ruben Amorim după partida nebună, potrivit dailymail.co.uk.
