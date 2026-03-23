Ce lovitură! Fostul jucător al CFR-ului, gata să devină antrenorul lui Radu Drăgușin. Ce condiție pune tehnicianul

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică, gruparea din Premier League având un singur punct avans peste primul loc retrogradabil, cu șapte etape înainte de finalul sezonului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Igor Tudor nu are garantat postul de antrenor și din vară, mai ales dacă formația londoneză va retrograda, iar conducerea ia deja în calcul aducerea unui alt tehnician.

Roberto De Zerbi, favorit pentru a-l înlocui pe Igor Tudor

Igor Tudor are o misiune dificilă în acest final de sezon, Tottenham Hotspur fiind la doar un punct peste zona roșie a clasamentului din Premier League.

Cu șapte etape înainte de încheierea stagiunii, conducerea ia deja în calcul aducerea unui înlocuitor, iar primul nume important vehiculat de presa britanică este Roberto De Zerbi, fostul jucător de la CFR Cluj.

Mai mult decât atât, tehnicianul italian și-ar fi dat deja acceptul pentru a veni la Tottenham, dar singura condiție impusă de acesta este ca echipa să fie sigură de prezența în viitoarea ediție de Premier League.