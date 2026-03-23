Ce lovitură! Fostul jucător al CFR-ului, gata să devină antrenorul lui Radu Drăgușin. Ce condiție pune tehnicianul

Daniel Işvanca Publicat: 23 martie 2026, 19:00

Ce lovitură! Fostul jucător al CFR-ului, gata să devină antrenorul lui Radu Drăgușin. Ce condiție pune tehnicianul

Tottenham Hotspur se află într-o situație critică, gruparea din Premier League având un singur punct avans peste primul loc retrogradabil, cu șapte etape înainte de finalul sezonului.

Igor Tudor nu are garantat postul de antrenor și din vară, mai ales dacă formația londoneză va retrograda, iar conducerea ia deja în calcul aducerea unui alt tehnician.

Roberto De Zerbi, favorit pentru a-l înlocui pe Igor Tudor

Igor Tudor are o misiune dificilă în acest final de sezon, Tottenham Hotspur fiind la doar un punct peste zona roșie a clasamentului din Premier League.

Cu șapte etape înainte de încheierea stagiunii, conducerea ia deja în calcul aducerea unui înlocuitor, iar primul nume important vehiculat de presa britanică este Roberto De Zerbi, fostul jucător de la CFR Cluj.

Mai mult decât atât, tehnicianul italian și-ar fi dat deja acceptul pentru a veni la Tottenham, dar singura condiție impusă de acesta este ca echipa să fie sigură de prezența în viitoarea ediție de Premier League.

Programul celor de la Tottenham în finalul sezonului de Premier League:

  • Etapa 32 / Sunderland – Tottenham
  • Etapa 33 / Tottenham – Brighton
  • Etapa 34 / Wolves – Tottenham
  • Etapa 35 / Aston Villa – Tottenham
  • Etapa 36 / Tottenham – Leeds
  • Etapa 37 / Chelsea – Tottenham
  • Etapa 38 / Tottenham – Everton
Guvernul declară situaţie de criză pe piaţa carburanţilor. Măsurile de protecție, valabile şase luni
Compania care deține nava scufundată are probleme uriașe cu ANAF. Ce sume se solicită în instanță
