Salvarea pentru Slot? Isak, tot mai aproape de revenirea pe teren

Alexander Isak nu a mai jucat la Liverpool din luna decembrie, când a suferit o accidentare gravă la partida tur cu Tottenham.

Cel mai scump jucător din istoria Premier League a revenit însă pe teren recent, momentan în sesiuni individuale. Însă atacantul suedez se va alătura curând colegilor înainte să revină pe gazon într-un meci oficial.

Isak, în continuare indisponibil

Arne Slot a vorbit în conferința de presă de astăzi despre situația a trei jucători care erau incerți pentru partida cu Galatasaray. Dacă Ibrahima Konate va putea juca din primul minut, Joe Gomez este incert. Iar Alexander Isak nu va juca nici cu Galata, nici în weekend.

„Alex (nr. Isak) nu este disponibil pentru mâine, iar în cazul lui Joe vom decide mâine. Nu a fost pregătit să se antreneze azi, a avut prea multe probleme după ultimul meci, deși aceste probleme existau încă după partida cu Galatasaray și, de fapt, nu era planificat să joace împotriva lui Tottenham, dar din păcate Ibou a simțit un disconfort la bicepsul femural și nu ne-am permis să riscăm folosindu-l. De aceea a trebuit să joace Joe, iar asta s-a acumulat atât de mult încât acum este incert pentru mâine. Totuși, va încerca mâine, ca să vedem dacă poate fi disponibil.

Alex, cum am spus, nu este disponibil pentru mâine, dar faptul că îl vedeți pe teren arată că se apropie din ce în ce mai mult de revenirea alături de noi. Întrebat dacă are acum un termen mai clar pentru revenirea lui Isak, Slot a răspuns că nu neapărat, dar nici pentru sâmbătă nu va fi disponibil. Atâta timp cât nu te antrenezi încă alături de echipă, nu ești pregătit să joci.