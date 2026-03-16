Şi fără bani, şi fără jucători noi. Chelsea primeşte interdicţie la transferuri

Sebastian Ujica Publicat: 16 martie 2026, 16:32

Cole-Palmer-Chelsea-Premier-League

Chelsea a primit o suspendare din partea Premier League din cauza neregulilor din perioada în care clubul era condus de Roman Abramovic. Suspendarea nu este valabilă în următorii doi ani, astfel că Chelsea va putea să transfere jucători dacă nu va mai comite nicio altă abatere.

Pe lângă suspendarea înregistrării jucătorilor la prima echipă, Chelsea a primit şi o amendă de 13,7 milioane de euro. De asemenea, Chelsea a primit o interdicţie de 9 luni cu privire la înregistrarea jucătorilor pentru academie, iar aceasta intră în vigoare acum.

Chelsea şi-a făcut autodenunţ

Abaterile pentru care a fost găsită vinovată Chelsea provin din rapoartele financiare din urmă cu un deceniu, când clubul era condus de Roman Abramovic. Neregulile au fost semnalate chiar de către Chelsea către Premier League, UEFA şi Federaţia Engleză.

Chelsea a mai primit o amendă similară, de 10 milioane de euro, de la UEFA în 2023. Iar în sezonul 2019/2020 a primit o interdicţie de doi ani la transferuri, redusă ulterior la un singur an.

Deşi a scăpat fără depunctare în acest caz, Chelsea este în continuare în pericol într-o altă investigaţie condusă de Federaţia Engleză. În acel caz, clubul londonez este acuzat de 74 presupuse încălcări ale regulamentului cu privire la plăţi pentru agenţi, intermediari sau investiţii externe, pentru perioada 2009/2022.

