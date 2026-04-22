Chelsea, la un pas de colaps! Clubul pierde 723.000 euro pe zi și a ajuns la 1,6 miliarde datorii

Reacția lui Enzo Fernandez la înfrângerea lui Chelsea cu Brighton, a cincea consecutivă fără gol marcat

Chelsea are șanse tot mai mici să joace în UEFA Champions League în sezonul viitor. A pierdut cu 3-0 marți seară pe terenul lui Brighton, a 5-a înfrângere consecutivă fără gol marcat. Prima dată când pățește așa ceva din 1912 încoace!

Iar pentru clubul londonez un sezon fără UEFA Champions League ar reprezenta un adevărat dezastru din punct de vedere financiar.

Chelsea, dezastru financiar

David Ornstein, jurnalist la The Athletic și New York Times, a publicat un raport cu privire la finanțele fostei campioane a Europei. Iar cifrele sunt groaznice pentru club de când a fost preluat de americani.

Iată cum arată dezastrul pentru Chelsea:

pierderi operaționale de 792 milioane € în trei ani. Adică aproximativ 723.000 € pe zi

1,87 miliarde € cheltuite pe transferuri, dintre care peste 1 miliard € pe jucători de 24 de ani sau mai tineri

805,9 milioane € pierdere față de 22 Holdco. 2,13 miliarde € pierderi totale în 38 de luni

1,60 miliarde € datorii acumulate, printre cele mai mari din fotbalul mondial

231 milioane € venituri comerciale, cu peste 69 milioane € sub cel mai apropiat rival din „Big Six”

430 milioane € salarii, adică 76% din veniturile totale (cel mai mare procent din „Big Six”)

împrumut de 575 milioane € (dobândă 11,23%) care ar putea depăși 1,61 miliarde € până în 2033