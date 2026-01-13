Clauza care împiedică revenirea lui Radu Drăgușin în Italia! Cum decurg negocierile cu Tottenham - Antena Sport

Închide meniul
Clauza care împiedică revenirea lui Radu Drăgușin în Italia! Cum decurg negocierile cu Tottenham

Daniel Işvanca Publicat: 13 ianuarie 2026, 17:03

Radu Drăgușin / Profimedia

Radu Drăgușin este tot mai aproape de un transfer în Italia, dar negocierile dintre Tottenham Hotspur și AS Roma sunt din ce în ce mai dificile. Englezii cer introducerea unei clauze speciale în contract, pe care italienii o ignoră.

Concret, gruparea antrenată de Thomas Frank solicită în cazul unui transfer definitiv suma de 20 de millioane de euro, mult peste ce ar fi dispuși să ofere italienii.

Radu Drăgușin, în continuare pe lista celor de la AS Roma

Tottenham Hotspur și AS Roma nu au ajuns încă la un acord pentru împrumutul lui Radu Drăgușin, probleme fiind la clauzele în ceea ce privește cumpărarea definitivă a stoperului român.

Gruparea din Premier League solicită în schimbul fotbalistului suma de 20 de milioane de euro, în timp ce AS Roma nu ar fi dispusă să ofere mai mult de 15 milioane în cazul unui transfer definitiv, anunță Corriere dello Sport.

Sursa citată menționează că încă se discută probleme de ordin financiar între cele două părți, ceea ce înseamnă că încă există șanse ca acest transfer să se realizeze.

