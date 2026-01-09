Coleg nou pentru Radu Drăguşin la Tottenham! Un alt fundaş semnează cu Spurs! Anunţul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Radu Drăguşin, înaintea unui meci al lui Tottenham / Profimedia Images

Jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri, a anunţat venirea fundaşului stânga Souza (19 ani) la Tottenham. Cotat la 5 milioane de euro, Souza, care e coleg cu Neymar la Santos, ar urma să fie transferat la Tottenham în schimbul a 15 milioane de euro.

Sezonul trecut Souza a jucat în 24 de meciuri în campionat pentru Santos, marcând un gol şi reuşind două assist-uri. Souza a evoluat în trecut în 17 meciuri pentru naţionala U17 a Braziliei, participând cu această naţională şi la Campionatul Mondial.

“Tottenham se apropie de realizarea transferului fundașului stânga Souza, de la Santos.

După acordul cu Souza și agentul său Bertolucci, Tottenham a convenit și suma de transfer cu Santos, 15 milioane de euro.

Ultimul detaliu lipsă: termenii de plată”, a anunţat Fabrizio Romano pe contul său de X.