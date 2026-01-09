Coleg nou pentru Radu Drăguşin la Tottenham! Un alt fundaş semnează cu Spurs! Anunţul lui Fabrizio Romano - Antena Sport

Jurnalistul italian Fabrizio Romano, specializat în transferuri, a anunţat venirea fundaşului stânga Souza (19 ani) la Tottenham. Cotat la 5 milioane de euro, Souza, care e coleg cu Neymar la Santos, ar urma să fie transferat la Tottenham în schimbul a 15 milioane de euro.
Sezonul trecut Souza a jucat în 24 de meciuri în campionat pentru Santos, marcând un gol şi reuşind două assist-uri. Souza a evoluat în trecut în 17 meciuri pentru naţionala U17 a Braziliei, participând cu această naţională şi la Campionatul Mondial.
“Tottenham se apropie de realizarea transferului fundașului stânga Souza, de la Santos.
După acordul cu Souza și agentul său Bertolucci, Tottenham a convenit și suma de transfer cu Santos, 15 milioane de euro.
Ultimul detaliu lipsă: termenii de plată”, a anunţat Fabrizio Romano pe contul său de X.
Radu Drăguşin ar putea pleca de la Tottenham în această iarnă
Fundaşul naţionalei, Radu Drăguşin (23 de ani), ar putea să o părăsească pe Tottenham în această perioadă de transferuri din iarnă. Drăguşin este dorit de mai multe echipe din Serie A, AS Roma insistând pentru transferul lui.
Roma ar fi cel mai aproape de obţinerea semnăturii lui Drăguşin, dintre toate echipele interesate de fundaşul naţionalei. Negocierile pentru transferul lui Drăguşin de la Tottenham la Roma sunt avansate, anunţa jurnalistul italian Gianluca Di Marzio, şi el specializat în mutări din mercato. Drăguşin şi-ar dori şi el un transfer în Serie A în această iarnă.
Fundaşul naţionalei este cotat de către site-ul de specialitate transfermarkt.com la 22 de milioane de euro. Spurs a plătit 25 de milioane de euro pentru a-l aduce de la Genoa. Drăguşin mai era dorit de Bayern Munchen şi Napoli, dar a preferat formaţia din Premier League. Din păcate, Drăguşin nu a evoluat prea mult la Spurs şi a avut şi ghinionul să se accidenteze grav. El îşi doreşte să joace mai mult, mai ales că pe 26 martie România o va întâlni, în deplasare, pe Turcia, în semifinala barajului pentru Mondial. Drăguşin este o piesă importantă a apărării echipei noastre.
