Andrei Nicolae Publicat: 7 aprilie 2026, 16:55

Florin Manea a făcut anunțul despre Radu Drăgușin după ultimele zvonuri de transfer apărute: Mă întreba și el

Radu Drăgușin, în timpul unui meci / Profimedia

Florin Manea a discutat recent despre situația lui Radu Drăgușin, care odată cu apropierea de finalul sezonului a început din nou să fie asociat cu diverse transferuri, ultimul zvon fiind legat deo mutare la Fiorentina. Omul care îl reprezintă pe stoperul român a ținut să transmită că momentan nu a existat nicio discuție între vreun club și el, fundașul fiind și el surprins de ce a văzut în presă.

Radu Drăgușin a revenit la finalul lui 2025 după accidentarea la ligamentul încrucișat care l-a ținut departe de teren aproape un an, iar fundașul de 24 de ani a evoluat constant de atunci în tricoul lui Tottenham. Deși a fost o piesă importantă în echipa preluată recent de Roberto De Zerbi, stoperul nu a scăpat de zvonurile apărute în presă privind un eventual transfer în vară, informații de acest gen fiind vehiculate încă din iarnă.

Reprezentanții lui Drăgușin n-au intrat în contact cu niciun club

Recent, site-ul transferwatcher.com a scris că Fiorentina l-a “țintit” pe Drăgușin pentru următoarea perioadă de mercato, dar și că plecarea fundașului “tricolor” este probabilă. Cu toate acestea, Florin Manea a ținut să dezmintă zvonurile în cauză și să spună că nu a fost sunat de nimeni.

Agentul lui Drăgușin și-a continuat declarația și a vorbit despre situația actuală de la Tottenham, care se află într-o situație critică în acest moment în Premier League. Spurs se află pe locul 17, primul deasupra zonei retrogradării, la un singur punct distanță de prima formație din “zona roșie”, West Ham.

Chiar aseară am vorbit cu Radu și mă întreba și el, că a văzut în ziar. Deocamdată nu este nimic. E normal să se speculeze, pentru că Fabio Paradici (n.r. directorul sportiv de la Fiorentina) este cel care l-a luat la Juventus, iar mai apoi la Tottenham. Paradici mă știe bine și m-ar fi sunat dacă era ceva. Poate mă sună peste o săptămână, nu știu. Nici măcar nu am discutat, în momentul de față nu este nimic.

(n.r. despre De Zerbi) Îl știu, a fost și în România. Este un antrenor italian foarte bun. Eu i-am spus lui Radu că peste tot va fi concurență la acest nivel. Trebuie să joace indiferent de antrenor. Trebuie să se lupte pentru locul lui, să fie sănătos.

Deocamdată trebuie să se salveze Tottenham, vedem ce va fi de la vară. Acum ne concentrăm pe Tottenham și pe evitarea retrogradării, nimic altceva. Ne gândim doar pe binele lui Tottenham. A văzut și Radu că sunt multe speculații, dar tot timpul vor apărea asemenea știri“, a spus impresarul, potrivit digisport.ro.

Drăgușin a adunat nouă partide în acest sezon pentru Tottenham, opt în Premier League și una în Liga Campionilor. În prezent, fundașul are o cotă de piață de 20 de milioane de euro.

