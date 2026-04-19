Everton – Liverpool 1-2. „Cormoranii” își înving rivala cu gol în al 11-lea minut de prelungire

Liverpool ține cu dinții de locul de UEFA Champions League. Campioana din sezonul trecut a obținut o victorie dramatică pe terenul celor de la Everton, în etapa cu numărul 33 de Premier League.

Gruparea antrenată de Arne Slot s-a impus în derby cu scorul de 2-1, iar golul de trei puncte a venit din partea lui Virgil Van Dijk, în al 11-lea minut de prelungire.

Liverpool ține de locul de Champions League, după un sezon sub așteptări în toate competițiile. Campioana en-titre s-a impus duminică pe terenul celor de la Everton, în urma unui meci decis în al 11-lea minut de prelungire.

„Cormoranii” au fost cât pe ce să se împotmolească pe terenul rivalei Everton, disputa încheindu-se cu scorul de 2-1. Mohamed Salah a deschis scorul în minutul 29, dar gazdele au egalat după pauză prin Beto (min. 54). Rezultatul final a fost stabilit de Van Dijk, care puncta în prelungiri.

După acest rezultat, Liverpool rămâne pe locul cinci în clasament, cu un avans de opt puncte față de Chelsea, cu cinci etape înainte de finalul sezonului.