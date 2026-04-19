Manchester City – Arsenal LIVE SCORE (18:30). Duel crucial pentru lupta la titlu din Premier League. Echipele de start

Daniel Işvanca Publicat: 19 aprilie 2026, 17:24

Manchester City - Arsenal / Profimedia

Manchester City și Arsenal se întâlnesc pe Etihad Stadium în cel mai important meci al acestui sezon de Premier League. Duelul este transmis în format LIVE SCORE pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Partida este ce poate fi decisivă în ceea ce privește direcția înspre cine merge titlul de campioană din actuala stagiune. În prezent, „tunarii” au un avans de șase puncte, având și un meci în plus disputat.

Manchester City – Arsenal LIVE SCORE (18:30). Meci de titlu în Premier League

Echipele de start:

  • Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly – Rodri, Silva – Semenyo, Cherki, Doku, Haaland. Rezerve: Trafford, Reijnders, Stones, Ake, Marmoush, Nico, Ait-Nouri, Savinho, Foden. Antrenor: Pep Guardiola
  • Arsenal: Raya – Hincapie, Gabriel, Saliba, Mosquera – Rice, Zubimendi – Eze, Odegaard, Madueke – Havertz. Rezerve: Kepa, White, Jesus, Martinelli, Gyokeres, Norgaard, Trossard, Dowman, Lewis-Kelly. Antrenor: Mikel Arteta

Manchester City vrea să îi dea o nouă lovitură lui Arsenal, la puțin timp după ce gruparea antrenată de Pep Guardiola s-a impus în finala Cupei Ligii Angliei.

„Cetățenii” vor o victorie și în duelul din această etapă de campionat, ceea ce le-ar permite să se apropie la doar trei puncte de lider, având și un meci mai puțin disputat.

Echipele probabile la Manchester City – Arsenal

  • Manchester City: Donnarumma – Nunes, Khusanov, Guehi, O’Reilly – Rodri, Silva – Semenyo, Cherki, Doku, Haaland.
  • Arsenal: Raya – Hincapie, Gabriel, Saliba, White – Rice, Zubimendi – Trossard, Eze, Martinelli – Gyokeres.
