Nota primită de Radu Drăguşin în Manchester United - Tottenham 2-0. A jucat o oră, după eliminarea lui Romero - Antena Sport

Radu Drăguşin a fost introdus în minutul 32 al partidei dintre Manchester United şi Tottenham, din etapa cu numărul 25 din Premier League. Internaţionalul român a intrat în joc după eliminarea lui Cristian Romero, din minutul 29. Argenitinianul a văzut roşu direct, după o intrare cu talpa asupra lui Casemiro.

Intrat la 0-0, Radu Drăguşin a prins pe teren cele două goluri marcate de gazde. În minutul 38, Mbeumo a deschis scorul, după o fază superbă a “diavolilor”. Mbeumo a înscris cu un şut elegant, de la marginea careului, în urma unui corner. În minutul 81, Bruno Fernandes a marcat golul de 2-0 şi a stabilit scorul final pe Old Trafford.

Nota primită de Radu Drăguşin în Manchester United – Tottenham 2-0

Pentru prestaţia sa de pe Old Trafford, în cele 60 de minute jucate, Radu Drăguşin a primit nota 6.3 din partea celor de la flashscore.com. Note asemănătoare au primit şi ceilalţi apărători de la Spurs. Palhinha a primit nota 6.2, în timp ce Micky van de Ven a primit aceeaşi notă ca fundaşul român.

În urma acestui rezultat, Tottenham a rămas pe locul 14, cu 29 de puncte, dar poate pierde această poziţie până la finalul etapei. Pentru Spurs urmează acum meciul de pe teren propriu cu Newcastle.

În ceea ce îl priveşte pe Radu Drăguşin, fundaşul român poate profita de cartonaşul roşu primit de Romero. Argentinianul va fi suspendat şi poate sta până la trei etape pe tuşă, din cauza intrării dure asupra lui Casemiro. În plus, Drăguşin a fost inclus recent şi pe lista UEFA a celor de la Spurs.