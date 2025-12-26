Fabrizio Romano a anunţat care sunt echipele din Serie A care vor negocia transferul lui Radu Drăguşin în ianuarie - Antena Sport

Radu Drăguşin (23 de ani) a revenit în lotul lui Tottenham la 11 luni de la teribila accidentare, dar şansele ca el să prindă un loc de titular sunt reduse, ţinând cont de forma în care se află Van de Ven şi Romero.
Astfel că românul cotat la 22 de milioane va lua în calcul despărţirea de Tottenham, fie sub formă de împrumut sau transfer definitiv. După Juventus şi Genoa, internaţionalul nostru ar putea ajunge la Fiorentina sau Roma.
Roma şi Fiorentina, pe urmele lui Radu Drăguşin
“Radu Drăgușin s-a întors după accidentare și ar putea reveni în Italia după perioadele petrecute la Juventus sau Genoa.
Tottenham nu și-a dat încă acordul pentru plecarea sa, dar Roma și Fiorentina iau în calcul transferul său. AS Roma ar putea face o ofertă în ianuarie, însă pe lista giallorossilor se află și Disasi, de la Chelsea, care este disponibil doar pentru un transfer definitiv.
O altă echipă care l-ar putea oferta pe Drăgușin este Fiorentina, dar poziția din clasament poate reprezenta un obstacol. Jucătorul trebuie convins, însă echipa este așteptată să arate diferit sub comanda lui Paratic, în ianuarie”, a spus Fabrizio Romano, pe canalul de Youtube.
Gică Craioveanu, sfat important pentru Radu Drăgușin
Gică Craioveanu i-a dat un sfat important lui Radu Drăgușin. Fostul jucător a declarat că fundașul de 23 de ani ar trebui să plece de la Tottenham chiar din această iarnă.
De asemenea, Craioveanu a transmis că poate Drăgușin ar fi făcut mai bine să aleagă Bundesliga, atunci când s-a transferat la Tottenham, în iarna anului trecut. La momentul respectiv, fundașul român a fost dorit de Bayern Munchen.
„El trebuie să plece acum, ca să joace, mai ales că cei doi sunt de neclintit acolo, Romero este unul dintre cei mai valoroși fundași centrali. A avut și ghinionul ăsta că a ales Tottenham, a avut oferta aia din Germania, poate era mai bine să meargă acolo, era un campionat mai pe stilul lui.
Nu-l văd pe Drăgușin să dea cu coatele, să lupte cot la cot cu adversarii”, a declarat Gică Craioveanu, pentru AntenaSport.
Radu Drăgușin este cel mai bine cotat jucător român, el valorând suma de 22 de milioane de euro, conform site-urilor de specialitate. Fundașul mai are contract cu Tottenham până în 2030.
