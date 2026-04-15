Jose Mourinho, revenire de senzație în Premier League? Cu cine ar putea semna antrenorul portughez

Jose Mourinho este unul dintre cei mai mari tehnicieni din istorie, fiind în prezent singurul antrenor care a cucerit toate cele trei competiții aflate sub egida UEFA: Champions League, Europa League și Conference League.

Tehnicianul care o pregătește în prezent pe Benfica Lisabona are toate șansele să schimbe campionatul la finalul acestui sezon, fiind dorit de un club din Premier League.

Jose Mourinho, pe radarul celor de la Newcastle

Chiar dacă a activat în acest sezon în faza principală de UEFA Champions League, Newcastle are parte de un sezon dezamăgitor per total sub comanda lui Eddie Howe.

Newcastle ocupă locul 14 în campionat cu șase etape înainte de finalul sezonului, iar conducerea ia în calcul o schimbare la nivelul băncii tehnice.

Jurnaliștii Alex Crook și Ben Jacobs precizează faptul că „The Special One” este cap de listă pentru postul de antrenor al „coțofenelor”, aceștia dorind să revină încă din sezonul următor în elita fotbalului european.