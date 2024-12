Manchester City, gata să plătească 190 de milioane de euro pentru un star de la Real Madrid! Transferul anunțat de presa spaniolă - Antena Sport

Mijlocașul în vârstă de 21 de ani a evoluat în 20 de meciuri pentru Real Madrid în acest sezon, unde a reușit să înscrie 7 goluri. Mai mult, Bellingham și-a trecut în cont și șase pase decisive. Englezul este cotat pe piața transferurilor cu 180 de milioane de euro, potrivit site-urilor de specialitate.

Mesajul lui Pep Guardiola, după Manchester City – Manchester United 1-2

Pep Guardiola a transmis un mesaj după Manchester City – Manchester United 1-2. Antrenorul campioanei din Premier League a vorbit deschis, la interviul de la finalul partidei.

„În acest an se întâmplă de multe ori, din păcate. Nu am arătat bine, la cum am jucat. Înainte jucam fluid, acum ne chinuim din anumite motive. Au avut mai multă posesie în prima repriză, nimic special. Am primit două goluri, e foarte dificil.

Asta este, ce pot să zic? Nu trebuie să dăm vina pe un jucător, e un sezon, un sezon dificil.

Nu am jucat la cel mai bun nivel. Acum, nu vom mai juca pentru câteva săptămâni!

Nu am pierdut atât de multe meciuri în două sezoane! Trebuie să te aperi, am pierdut multe jocuri. E dificil.

Cred că în 9 ani nu a fost cea mai mare înfrângere. Cele din Liga Campionilor sunt mai rele. Trebuie să găsesc soluția, e din ce în ce mai rău! Până acum nu am găsit-o și ăsta e adevărul!”, a spus Pep Guardiola, pentru SkySports.