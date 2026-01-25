Manchester United, victorie spectaculoasă pe terenul lui Arsenal. Meci dramatic, cu cinci goluri - Antena Sport

Manchester United a învins-o pe Arsenal cu scorul de 3-2, în etapa a 23-a din Premier League. „Diavolii” au obținut o nouă victorie mare, după ce în runda trecută i-au învins pe rivalii de la Manchester City, scor 2-0.
Michael Carrick, antrenorul interimar al lui Manchester United, a înregistrat un nou rezultat uriaș. Englezul a preluat trupa de pe Old Trafford pe 13 ianuarie, la câteva zile după demiterea lui Ruben Amorim.
Manchester United, victorie spectaculoasă pe terenul lui Arsenal
Arsenal a fost echipa care a deschis scorul în derby-ul cu Manchester United, în minutul 29. Lisandro Martinez a marcat în proprie poartă și i-a dus pe „tunari” în avantaj. În minutul 37, „diavolii” au egalat prin Mbeumo.
După pauză, Patrick Dorgu a dus-o pe Manchester United în avantaj. Danezul a marcat din pasa lui Bruno Fernandes în minutul 51. Arsenal a forțat egalarea, iar golul de 2-2 a venit în minutul 84. Mikel Merino a punctat pentru „tunari”.
Trei minute mai târziu, Manchester United a dat lovitura de grație pe Emirates. Matheus Cunha, brazilianul trimis în teren de Carrick în minutul 69, a fost „eroul” lui United. El a marcat spectaculos, cu un șut din afara careului, în minutul 87, din pasa lui Kobee Mainoo.
Aceasta a fost prima victorie obținută de Manchester United pe terenul lui Arsenal în Premier League, după o pauză de opt ani. Pe Emirates, „diavolii” îi învingeau pe „tunari” ultima dată pe 2 decembrie 2017, scor 3-1.
Grație succesului cu Arsenal, Manchester United a urcat pe locul patru în Premier League, având 38 de puncte. Arsenal a ratat șansa de a-și mări avansul în fruntea campionatului, având 50 de puncte, cu patru mai multe față de Manchester City, ocupanta locului secund.
