Victor Angelescu: "Am arătat că suntem mai maturi decât ei" - Antena Sport

Victor Angelescu: "Am arătat că suntem mai maturi decât ei"

Victor Angelescu: “Am arătat că suntem mai maturi decât ei”

Radu Constantin Publicat: 19 octombrie 2025, 22:46

Victor Angelescu: Am arătat că suntem mai maturi decât ei

Victor Angelescu, acţionar la FC Rapid, ştie care au fost plusurile echipei la care este acţionar de a reuşit să facă diferenţa cu Dinamo şi să se impună cu 2-0.

“Am juat mult mai mai bine, tactic am fost mult mai buni decât Dinamo. Am arătat că suntem mai maturi decât ei, tactic am fost mai buni. Am gestionat toate momentele ca o echipă mai matură”, a declarat Victor Angelescu imediat după meci. El a vorbit şi despre eliminarea lui Vulturar: “Cred că a fost clară, din moment ce s-a decis la VAR. Eu nu am văzut faza. Nu era o fază iminentă de gol…”. Greşeala cartonaşului roşu putea să-i coste, crede Angelescu: “Dinamo putea să întoarcă, au avut şi o bară. Se putea întâmpla cum am fost noi cu FCSB”.

Cât priveşte planurile pentru acest an, obiectivele sunt clare pentru Rapid: “Eu sper că ăsta este sezonul nostru, probabil este un sezon foarte bun pentru noi. Îmi doresc titlul şi cupa”.

Rapid s-a impus în derby-ul etapei a 13-a, cu Dinamo, scor 0-2.  În urma victoriei, giuleteştenii se află pe locul 2 în clasament, cu 28 de puncte, la egalitate cu ocupanta locului 1, FC Botoşani. Dinamo rămâne pe 4, cu 23 de puncte.

