Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Andrei Ivan a marcat din nou în Grecia. Echipa sa a pierdut dramatic în campionat - Antena Sport

Home | Fotbal | Superliga Greciei | Andrei Ivan a marcat din nou în Grecia. Echipa sa a pierdut dramatic în campionat

Andrei Ivan a marcat din nou în Grecia. Echipa sa a pierdut dramatic în campionat

Andrei Nicolae Publicat: 19 octombrie 2025, 22:25

Comentarii
Andrei Ivan a marcat din nou în Grecia. Echipa sa a pierdut dramatic în campionat

Andrei Ivan, în timpul unui meci pentru Panserraikos / Facebook Panserraikos FC

Panserraikos Seres a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, golul oaspeţilor fiind marcat de atacantul român Andrei Ivan.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Superliga Greciei.

Andrei Ivan, la al 3-lea gol pentru Panserraikos

Said Hamulic a deschis scorul pentru gazde încă din primul minut al meciului dintre Volos şi Panserraikos Seres. Oaspeţii au egalat în partea secundă, dintr-un penalty transformat de atacantul român Andrei Ivan.

Românul a primit şi un cartonaş galben, în minutul 77, dar a rămas pe teren pe întreaga durată a partidei. Golul victoriei gazdelor a fost înscris în minutul 90, de Lazaros Lamprou, potrivit news.ro.

Panserraikos e a 12-a în clasament, cu cinci puncte, în timp ce Volos se află pe locul 4, având 12 puncte.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce va face FCSB cu Bologna după umilinţa din campionat cu Metaloglobus?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
Observator
Firma de gaze, acuzată de ruperea sigiliul la blocul din Rahova. Victimele, identificate după ADN
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”
Fanatik.ro
Adevăratul motiv pentru care Denis Alibec a răbufnit la adresa suporterilor FCSB: „Vorbea urât și la vestiare!”
23:32
Cârjan, şocat de rezultatul cu Rapid: “Trebuie să mergem să ne liniştim”
23:24
“Am avut noroc” Reacţia lui Costel Gâlcă după victoria cu Dinamo! Ce a spus de “parada” lui Koljic
23:21
A fost scandal la Dinamo – Rapid. Andrei Nicolescu a bruscat un om și s-a dus “glonț” în vestiarul giuleștenilor
23:20
Edi Iordănescu a ajuns la trei eșecuri consecutive şi se vorbeşte de demitere în Polonia. Reacţia românului
23:06
“Portarul etapei cred că o să fiu!” Elvir Kojlic a explicat “lovitura scorpionului”
23:04
“Ceva incredibil” Alex Musi a comentat intervenţia fabuloasă a lui Koljic! Mesajul pentru fanii “câinilor”
Vezi toate știrile
1 „Îi vom da”. Gigi Becali, revoluție totală la FCSB. Jucătorii la care e gata să renunțe, după eșecul cu Metaloglobus 2 VIDEORomânia, în finala Campionatului European la masculin şi la feminin! Victorie istorică pentru tricolori 3 Denis Alibec pleacă de la FCSB. Gigi Becali a luat decizia după rușinea cu Metaloglobus 4 Neluţu Varga pregăteşte “bomba” la CFR Cluj. Îl vrea pe Marius Şumudică antrenor, după revenirea lui Marian Copilu 5 Se „rupe” Arena Națională: câte bilete s-au vândut la Dinamo – Rapid. Nou record pentru Liga 1 6 Decizia radicală a lui Gigi Becali după ce FCSB a suferit umilinţa campionatului, fiind învinsă de Metaloglobus
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”Mircea Lucescu i-a cerut scuze unui jucător după România – Austria: “O fac public”
“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial“Hoția secolului”. Naționala lui Kluivert a făcut scandal după ce a fost eliminată din cursa pentru Mondial
Ce i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediatCe i-a spus Ianis Hagi lui Alaba la finalul partidei. Jucătorul de la Real Madrid s-a conformat imediat
Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”Mircea Lucescu, dat pe spate de un tricolor la meciul cu Austria: “Extraordinar! Parcă era noul Cămătaru”