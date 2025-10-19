Andrei Ivan a marcat din nou în Grecia. Echipa sa a pierdut dramatic în campionat - Antena Sport

Panserraikos Seres a pierdut duminică, în deplasare, scor 1-2, cu Volos, golul oaspeţilor fiind marcat de atacantul român Andrei Ivan.

Meciul a contat pentru etapa a 7-a din Superliga Greciei.

Andrei Ivan, la al 3-lea gol pentru Panserraikos

Said Hamulic a deschis scorul pentru gazde încă din primul minut al meciului dintre Volos şi Panserraikos Seres. Oaspeţii au egalat în partea secundă, dintr-un penalty transformat de atacantul român Andrei Ivan.

Românul a primit şi un cartonaş galben, în minutul 77, dar a rămas pe teren pe întreaga durată a partidei. Golul victoriei gazdelor a fost înscris în minutul 90, de Lazaros Lamprou, potrivit news.ro.

Panserraikos e a 12-a în clasament, cu cinci puncte, în timp ce Volos se află pe locul 4, având 12 puncte.