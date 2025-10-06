Pep Guardiola, reacţie savuroasă după ce a depăşit recordul stabilit de Ferguson şi Wenger: "Îi voi invita la o cină" - Antena Sport

Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, plănuieşte să-i invite la cină pe foştii tehnicieni Sir Alex Ferrguson şi Arsene Wenger, după ce a stabilit un nou record în Premier League.
După succesul de duminică cu Brentford (1-0), Guardiola a devenit primul antrenor care a obţinut 250 de victorii într-un număr mai mic de meciuri comparativ cu Alex Ferguson şi Arsene Wenger.
Pep Guardiola, reacţie savuroasă după ce a depăşit recordul stabilit de Ferguson şi Wenger
Catalanul a reuşit 250 de victorii din doar 349 partide, în timp ce iluştrii săi predecesori au ajuns la această performanţă după mai mult de 400 de meciuri. Ferguson, de exemplu, a avut nevoie de 404 meciuri.
Guardiola devine doar al patrulea antrenor din Premier League care intră în clubul cu 250 victorii, după Ferguson (528), Wenger (475) şi David Moyes (279).
”Este o onoare să fiu alături de Sir Alex Ferguson şi Arsene Wenger, îi voi invita la o cină bună”, a zâmbit spaniolul. “Este o plăcere să fac parte din asta în istoria Premier League. Sunt foarte încântat. Acum haideţi să mai facem 250!”, a adăugat Guardiola.
Erling Haaland a bifat stadionul Gtech de pe lista sa de obiective, ca fiind una dintre cele două arene din Premier League pe care nu marcase anterior. A fost al 18-lea gol al lui Haaland în 11 meciuri pentru club şi naţionala sa în acest şi Anfield rămâne singurul stadion pe care norvegianul nu a marcat încă în Premier League.
Pentru Brentford a fost prima înfrângere pe teren propriu din acest sezon. În urma acestui succes, Manchester City a urcat pe locul al cincilea în clasament, cu 13 puncte, unul mai puţin decât Tottenham (locul 3) şi Bournemouth (locul 4) şi la trei de liderul Arsenal.
