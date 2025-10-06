Pep Guardiola, reacţie savuroasă după ce a depăşit recordul stabilit de Ferguson şi Wenger: "Îi voi invita la o cină" - Antena Sport

Antrenorul echipei engleze de fotbal Manchester City, Pep Guardiola, plănuieşte să-i invite la cină pe foştii tehnicieni Sir Alex Ferrguson şi Arsene Wenger, după ce a stabilit un nou record în Premier League.

După succesul de duminică cu Brentford (1-0), Guardiola a devenit primul antrenor care a obţinut 250 de victorii într-un număr mai mic de meciuri comparativ cu Alex Ferguson şi Arsene Wenger.

Pep Guardiola, reacţie savuroasă după ce a depăşit recordul stabilit de Ferguson şi Wenger

Catalanul a reuşit 250 de victorii din doar 349 partide, în timp ce iluştrii săi predecesori au ajuns la această performanţă după mai mult de 400 de meciuri. Ferguson, de exemplu, a avut nevoie de 404 meciuri.

Guardiola devine doar al patrulea antrenor din Premier League care intră în clubul cu 250 victorii, după Ferguson (528), Wenger (475) şi David Moyes (279).

”Este o onoare să fiu alături de Sir Alex Ferguson şi Arsene Wenger, îi voi invita la o cină bună”, a zâmbit spaniolul. “Este o plăcere să fac parte din asta în istoria Premier League. Sunt foarte încântat. Acum haideţi să mai facem 250!”, a adăugat Guardiola.