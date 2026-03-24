Mohamed Salah nu duce lipsă de oferte! Cluburile dispuse să arunce cu bani pentru legenda lui Liverpool

Sezonul acesta va fi ultimul pentru Mohamed Salah în tricoul celor de la Liverpool. Deși mai avea cel puțin un an de contract cu campioana Angliei, starul egiptean va părăsi echipa la vară și va putea semna gratis cu orice alt club.

În ultimii ani, acesta nu a dus niciodată lipsă de oferte, iar varianta cea mai plauzibilă pentru Salah ar fi Arabia Saudită, acolo unde mai multe forțe sunt dispuse să „arunce” cu sume uriașe pentru a-l convinge să semneze.

Mohamed Salah, atras cu un salariu „faraonic” în Arabia Saudită

Ajuns la vârsta de 33 de ani, Mohamed Salah poate evolua încă la un nivel ridicat. Egipteanul va pleca de la Liverpool la finalul acestui sezon, iar la adresa acestuia vin deja oferte pe bani mulți.

Primul club ce l-a curtat intens pe Salah în ultimii ani este Al-Ittihad, formație care a fost dispusă să achite și o sumă de transfer către Liverpool în urmă cu un an. Mai mult decât atât, saudiții i-au propus fotbalistului un contract pe doi ani și un salariu anual de 140 de milioane de dolari.

O altă variantă care ar putea fi luată în calcul de către Salah vine chiar din Europa. Paris Saint Germain ar fi cea de-a doua opțiune, parizienii fiind aproape să se despartă de Ousmane Dembele.