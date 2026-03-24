Mohamed Salah a distrus concurența în Premier League! Cifre uluitoare reușite de la sosirea la Liverpool

Șocul zilei de marți vine din Anglia, acolo unde Liverpool a anunțat despărțirea de Mohamed Salah la finalul acestui sezon. Deși mai avea contract cu gruparea de pe Anfield, egipteanul va pleca gratis la o altă echipă, cel mai probabil în Arabia Saudită.

De la sosirea sa în Premier League, Salah a înregistrat cifre uluitoare în tricoul „cormoranilor”, fiind lider solitar într-un clasament select din istoria fotbalului britanic.

Mohamed Salah, lider într-un top select din istoria Premier League

Din vara anului 2017, Mohamed Salah este jucătorul celor de la Liverpool. De numele fotbalistului egiptean se leagă cele mai importante succese din istoria clubului, acesta reușind să cucerească toate trofeele posibile alături de formația de pe Anfield.

Povestea frumoasă dintre Liverpool și Salah va lua sfârșit la finalul acestui sezon, conform unui comunicat publicat de campioana Angliei pe toate platformele de social media.

Salah nu lasă în urmă doar o perioadă de maximă glorie a „cormoranilor”, ci și un record unic în istoria Premier League. Concret, Salah este jucătorul cu cele mai multe goluri și assist-uri combinate în tricoul unei singure echipe: 189 de goluri și 92 de assist-uri are Mohamed Salah în 310 apariții în Premier League.