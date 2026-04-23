Home | Fotbal | Premier League | Numit un „dezastru” la Spurs, Radu Drăgușin poate prinde un nou transfer mare la un gigant al Europei

Numit un „dezastru” la Spurs, Radu Drăgușin poate prinde un nou transfer mare la un gigant al Europei

Sebastian Ujica Publicat: 23 aprilie 2026, 18:53

Numit un dezastru” la Spurs, Radu Drăgușin poate prinde un nou transfer mare la un gigant al Europei

Radu Drăguşin, într-un meci pentru Tottenham / Profimedia Images

Radu Drăgușin se va despărți de Tottenham în această vară, chiar dacă echipa se salvează de la retrogradare. Asta scriu britanicii de la HotspurHQ, un site al suporterilor clubului londonez. Într-un articol dur la adresa internaționalului român, Drăgușin este numit „cel mai prost transfer făcut de Fabio Paratici. Fanii se vor bucura să-i vadă spatele când pleacă”.

Chiar dacă Drăgușin nu este apreciat la Spurs, în schimb fundașul român este dorit înapoi în Serie A. Iar Juventus este ultimul club interesat de Drăgușin.

Juventus îl vrea înapoi pe Drăgușin

Crescut de Juventus, Drăgușin a fost cedat în 2023 la Genoa pentru 10 milioane de euro, iar un an mai târziu ajungea la Spurs pentru 25 de milioane de euro. Juventus a continuat să-l urmărească și, în ciuda faptului că fundașul român a lipsit mult de pe gazon din cauza unei accidentări, Juve a demarat deja discuțiile pentru readucerea lui.

Conform jurnalistului Mirko Di Natale, Juventus l-a dorit și în iarnă pe Drăgușin, însă atunci Tottenham a cerut 25 de milioane de euro. Suma ar urma să fie mai mică la vară, mai ales dacă Spurs va retrograda.

Radu Drăgușin are contract cu Spurs până în 2030, conform Transfermarkt, și a jucat 8 meciuri în acest sezon de Premier League. În Champions League, Drăgușin a jucat un singur meci pentru Spurs în acest sezon.

Recomandări

Va califica Gică Hagi România la EURO 2028?
Citește și:
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
Observator
Fumatul, limitat pe litoralul românesc. Cum vor fi "reorganizate" plajele în această vară
O nouă confruntare Gâlcă – Dobre la antrenamentul Rapidului. Ce s-a întâmplat înaintea derby-ului cu Dinamo. Video
Fanatik.ro
O nouă confruntare Gâlcă – Dobre la antrenamentul Rapidului. Ce s-a întâmplat înaintea derby-ului cu Dinamo. Video
19:49

David Popovici, răspuns de mare campion! Nu se grăbeşte să doboare un nou record: “Ştiu că o să îl bat la un moment dat”
19:11

Dinamo – Universitatea Craiova LIVE TEXT (20:30), în semifinalele Cupa României. Pușcaș, titular în premieră. Echipele de start
18:54

David Popovici, aur şi la 200m liber! A doua medalie obţinută la Campionatele Naţionale de la Otopeni 2026
18:52

VIDEORomânul din Major League Soccer, gol de senzație la 17 ani! A intrat direct în istoria clubului, după un meci nebun
18:28

Alcaraz pariază pe Spania la Campionatul Mondial: „Am mare încredere” Ce spune despre Lamine Yamal
18:27

Jaqueline Cristian și-a aflat adversara din turul 3 de la Madrid! Misiune imposibilă pentru româncă
1 De asta a ajuns Chivu un zeu la Inter! Răspunsul genial când a fost întrebat de scandările fanilor 2 El este antrenorul care „ar face o bijuterie din FCSB”. Înlocuitorul lui Mirel Rădoi activează în Liga 1 3 300.000 de euro pentru un nou contract. Cum l-a convins Gigi Becali pe Chiricheş să semneze: “Eu am spus la nervi” 4 “Nu mai fac ca pe vremuri!” Gigi Becali schimbă abordarea la FCSB, după ce a fost refuzat de Charalambous: “Gata” 5 “Ne poate duce în Europa”. Gheorghe Mustaţă şi-a ales favoritul pentru banca FCSB-ului: “Asta e propunerea mea” 6 Ciprian Deac şi-a dat acordul şi semnează. Ce se întâmplă cu veteranul de la CFR Cluj
Cele mai citite
Veste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel RădoiVeste excelentă pentru FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali, după plecarea lui Mirel Rădoi
Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”Primul antrenor care e gata să-i ia locul lui Mirel Rădoi la FCSB. Mesaj pentru Gigi Becali: “Sunt pregătit pentru orice”
„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB„M-am trezit cu antrenament anulat, mașinile dispărute din bază” Filmul plecării lui Mirel Rădoi de la FCSB
Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie”