Numit un „dezastru” la Spurs, Radu Drăgușin poate prinde un nou transfer mare la un gigant al Europei

Radu Drăgușin se va despărți de Tottenham în această vară, chiar dacă echipa se salvează de la retrogradare. Asta scriu britanicii de la HotspurHQ, un site al suporterilor clubului londonez. Într-un articol dur la adresa internaționalului român, Drăgușin este numit „cel mai prost transfer făcut de Fabio Paratici. Fanii se vor bucura să-i vadă spatele când pleacă”.

Chiar dacă Drăgușin nu este apreciat la Spurs, în schimb fundașul român este dorit înapoi în Serie A. Iar Juventus este ultimul club interesat de Drăgușin.

Crescut de Juventus, Drăgușin a fost cedat în 2023 la Genoa pentru 10 milioane de euro, iar un an mai târziu ajungea la Spurs pentru 25 de milioane de euro. Juventus a continuat să-l urmărească și, în ciuda faptului că fundașul român a lipsit mult de pe gazon din cauza unei accidentări, Juve a demarat deja discuțiile pentru readucerea lui.

Conform jurnalistului Mirko Di Natale, Juventus l-a dorit și în iarnă pe Drăgușin, însă atunci Tottenham a cerut 25 de milioane de euro. Suma ar urma să fie mai mică la vară, mai ales dacă Spurs va retrograda.

Radu Drăgușin are contract cu Spurs până în 2030, conform Transfermarkt, și a jucat 8 meciuri în acest sezon de Premier League. În Champions League, Drăgușin a jucat un singur meci pentru Spurs în acest sezon.