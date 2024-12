Pep Guardiola a explicat gestul pe care l-a făcut la adresa fanilor lui Liverpool, care a declanşat un scandal uriaş: "Nu am fost niciodată aşa" - Antena Sport

Pep Guardiola a vorbit despre gestul de a le arăta fanilor lui Liverpool şase degete, referire la cele 6 titluri pe care le-a cucerit în Premier League. Antrenorul lui City a făcut acest gest în timpul derby-ului Liverpool – Manchester City, câştigat de „cormorani” cu 2-0.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Guardiola a admis că şi-a pierdut cumpătul, dar a precizat că nu a fost niciodată calm de felul lui. Calmul lui era dat de victoriile pe care Manchester City le obţinea. Formaţia antrenată de Pep Guardiola se află în prezent în criză.

„Calmul mi-l dădeau victoriile” Reacţia lui Pep Guardiola, după gestul din timpul derby-ului cu Liverpool

„Mi-am pierdut cumpătul cu acel gest pe Anfield? Nu am fost niciodată calm. Știi de ce am fost calm? Pentru că am câștigat, am câștigat.

Oamenii care au câștigat sunt atât de calmi, atât de frumoși, atât de drăguți. Când nu câștigi, este complet invers…”, a declarat Pep Guardiola, potrivit lui Fabrizio Romano.

🔵🤷🏼‍♂️ Pep: “Lost my cool with that gesture at Anfield? I was never cool. Do you know why I was cool? Because I won, we won”.

“The people who won are so cool, so handsome, so nice”.

“When you don’t win it’s completely the opposite…”, says via @City_Xtra. pic.twitter.com/glbZUzXdAz

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 4, 2024