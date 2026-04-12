Pep Guardiola pune presiune pe Arsenal: “Am mai reușit asta în trecut”

Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, vrea să profite de pașii greșiți făcuți de Arsenal și pune presiune pe umerii echipei lui Mikel Arteta. “Tunarii” au pierdut sâmbătă meciul de pe teren propriu cu Bournemouth, scor 1-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Chiar dacă formația din nordul Londrei are un avans de 9 puncte față de Manchester City, echipa lui Pep Guardiola are două meciuri mai puțin disputate față de Arsenal, la care se adaugă și întâlnirea directă dintre cele două de la finalul lunii.

La Manchester City, Guardiola a cucerit de șase ori titlul din Premier League. Mai mult, spaniolul nu a ratat niciodată două titluri la rând de la venirea sa pe Etihad. Antrenorul “cetățenilor” este convins că jucătorii săi pot câștiga toate meciurile rămase din acest sezon din Premier League și să pună mâna pe un nou titlu:

“Trebuie să câștigăm fiecare meci rămas și noi am reușit asta în trecut. Suntem capabili să o facem din nou și probabil că știm exact ce ne trebuie pentru a cuceri titlul. Nu suntem pe locul 7 sau 8, suntem pe locul 2 și luptăm”, a declarat Pep Guardiola, citat de goal.com.

Manchester City va juca duminică seară, pe Stamford Bridge, împotriva lui Chelsea. Echipa lui Pep Guardiola. Înaintea acestui meci, Manchester City are 61 de puncte, în timp ce Arsenal se află pe primul loc, cu 70 de puncte, dar și cu două meciuri în plus față de “cetățeni”.