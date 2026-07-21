Pleacă pe 80 de milioane de euro după două meciuri bune la Campionatul Mondial! Transferul momentului

Campionatul Mondial a ajutat mulți jucători să „strălucească”, iar după doar câteva partide la turneul final, unii au prins mutări impresionante în fotbalul mondial.
Este și cazul lui Crysencio Summerville, olandezul care a avut nevoie de doar trei meciuri pentru a ieși în evidență și pentru a prinde un transfer de 80 de milioane de euro.
Crysencio Summerville, acord pentru transferul la Al-Hilal
După un sezon catastrofal în care a retrogradat în liga secundă a Angliei alături de West Ham United, Crysencio Summerville este aproape de transferul carierei.
Fotbalistul care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive pentru Olanda la Campionatul Mondial a intrat pe radarul celor de la Al-Hilal, care ar fi ajuns la un acord cu „ciocănarii” pentru un transfer de 80 de milioane de euro.
Summerville a marcat șapte goluri și a oferit cinci pase decisive în sezonul precedent pentru West Ham United, în 34 de apariții pentru echipa londoneză.
🚨 EXCL: Al Hilal reach agreement with West Ham United to sign Crysencio Summerville. Deal for 24yo #WHUFC winger worth ~€80m & #Netherlands int’l scheduled to undergo #AlHilal medical. Long-term contract ready, pending final authorisations @TheAthleticFC https://t.co/Hr429OPfhF
— David Ornstein (@David_Ornstein) July 21, 2026
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