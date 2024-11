Radu Drăguşin a primit un ajutor uriaş, în meciul cu Manchester City! Englezii au dezvăluit totul: "Nu se întâmplă asta mereu!" - Antena Sport

Am vorbit mult despre ideea de familie, de a fi uniți în momentele grele. Am avut câteva meciuri pierdute, dar am discutat între noi și ne-am spus că trebuie să rămânem uniți. Am arătat că suntem mai mult decât colegi. A fost o prestație incredibilă aici, pe terenul lui City, unul dintre cele mai dificile meciuri pe care le poți avea.

Când ești în spate și îți vezi colegii marcând, ești cel mai fericit. Am fost cel mai fericit pentru cei care au marcat. Am înțeles că dacă rămânem uniți, dacă rămânem fideli principiilor noastre și dacă muncim din greu, putem atinge ceva foarte, foarte important în acest an”, a spus Drăguşin pentru site-ul oficial lui Tottenham.