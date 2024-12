Radu Drăguşin a rămas stâlpul apărării lui Tottenham! Anunţul făcut despre Cristian Romero - Antena Sport

„Am avut jocul în mână, dar, din nefericire, din cauza episoadelor pe care le-am avut cu acele penalty-uri, nu am obținut victoria, dar cred că, per total, am jucat bine, ne-am făcut jocul și cred că atunci când suntem fideli principiilor noastre, putem crea mari probleme pentru adversarele noastre.

Trecem printr-o perioadă dificilă, dar cred că trebuie să rămânem uniți, să ne facem jocul și, cu siguranță, rezultatele vor veni.

Este un campionat în care orice echipă poate câștiga în fața oricărei echipe, nu cred că există un motiv pentru asta. Cum am spus, noi jucăm împotriva unor jucători de mare calitate. Nu există echipe slabe în Premier League. Fiecare are anumite calități, fiecare are anumite plusuri. Uneori, se poate întâmpla doar să aibă o zi mai bună și să câștige, dar și noi avem acele zile în care jucăm un fotbal incredibil și când ne câștigăm jocurile. Vom merge înainte și vom rămâne fideli principiilor noastre”, a declarat Radu Drăguşin.