Radu Drăguşin l-a impresionat pe Ange Postecoglou, înainte de Tottenham - Manchester City: "Se află într-o poziţie foarte bună" - Antena Sport

„Nu pot să vă spun cifrele reale, dar vreau să menționez un singur lucru. S-au vehiculat niște cifre și au fost comparate cu un an de contract al lui Radu. S-a zis că am luat trei milioane, iar Radu trei milioane salariu. Un comision se ia pentru toți cei șase ani jumate, în care el este acolo. Dacă vreți să comparăm cât am luat eu cu cât a luat Radu, trebuie să-i calculați salariul lui pe șase ani jumate, vedeți la ce cifră ajungeți și, după aia, comparați cu comisionul care s-a vehiculat în ziar, de trei milioane.

Este o diferență imensă. Radu ia aproape aproape 20 de milioane. Când vine vorba de comision, sunt 60% eu, 40% partenerii mei din Italia. Panduru n-a înțeles mecanismul. Eu am luat trei milioane comparativ cu 18 milioane. Luam 1,8 milioane, conform lui Panduru, dar au fost mult mai mulți bani. Am luat mult mai mult de 1,8 milioane”, a declarat Florin Manea pentru playsport.ro.