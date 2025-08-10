Scene regretabile în Supercupa Angliei. Momentul de reculegere pentru Diogo Jota, stricat de suporterii lui Palace - Antena Sport

Închide meniul
Scene regretabile în Supercupa Angliei. Momentul de reculegere pentru Diogo Jota, stricat de suporterii lui Palace

Andrei Nicolae Publicat: 10 august 2025, 20:11

Momentul de reculegere în memoria lui Diogo Jota și Andre Silva din Liverpool - Crystal Palace / Profimedia

Crystal Palace a cucerit duminică seara Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Liverpool la loviturile de departajare. Duelul de pe Wembley a fost precedat de un moment de reculegere în memoria lui Diogo Jota, fostul jucător al “cormoranilor”, și al fratelui său, Andre Silva, decedați pe 3 iulie într-un accident rutier.

Suporterii echipei lui Oliver Glasner au făcut zgomot în timpul minutului respectiv, iar reacția fanilor lui Liverpool a fost să îi huiduie, astfel că brigada de arbitri a încheiat prematur scenele regretabile.

Momentul de reculegere în memoria lui Diogo Jota și Andre Silva, stricat de fanii lui Palace

La primul meci oficial disputat de Liverpool după moartea lui Diogo Jota și a fratelui său, organizatorii Supercupei au decis să organizeze un moment de reculegere pentru fotbaliștii decedați într-un accident rutier. Înainte de startul meciului, arbitrii și jucătorii celor două formații s-au strâns la cercul de la centrul terenului pentru minutul respectiv, însă nu toți cei prezenți pe stadion au respectat ce se întâmpla.

Cei de la dailymail.co.uk relatează că o parte din suporterii lui Crystal Palace au creat un murmur care deranja în mod evident Wembley în timpul momentului de reculegere. Fanii lui Liverpool au fost vizibil deranjați și au început să își huiduie adversarii, moment în care centralul a decis să încheie mai repede minutul de reculegere, văzând că situația scapă de sub control.

Fanii de pe Anfield au ținut să îi aducă diverse omagii fotbalistului portughez pe parcursul partidei cu numeroase bannere afișate, la care se adaugă scena în care tot stadionul s-a oprit în minutul 20 s-a oprit pentru a apluda în memoria lui Diogo Jota. Lusitanul a purtat numărul 20 pe Anfield.

