Nou-transferații de la Liverpool fac legea în Supercupa Angliei. Wirtz și Ekitike au creat primul gol în 4 minute - Antena Sport

Liverpool se luptă pentru primul trofeu din noul sezon în Supercupa Angliei contra celor de la Crystal Palace, câștigătoarea FA Cup din sezonul trecut. În meciul de le Wembley, “cormoranii” au deschis scorul după doar patru minute grație unei faze la capătul căreia oamenii decisivi au fost doi jucători aduși în vară.

Florian Wirtz a fost omul cu pasa, iar Hugo Ekitike a marcat golul care a deblocat tabela în meciul denumit și Community Shield.

Wirtz și Ekitike, decisivi pentru Liverpool în Supercupa Angliei

Partida dintre câștigătoarea Premier League și cea a FA Cup a început perfect pentru trupa lui Arne Slot, care a deschis scorul în minutul 4. După o posesie prelungite și 22 de pase legate de “cormorani”, Wirtz și Ekitike au realizat un un-doi la marginea careului, după care atacantul venit de la Eintracht Frankfurt s-a întors spre poartă și l-a învins pe Dean Henderson cu un șut de la 16 metri.

De doar patru minute au avut nevoie astfel doi jucători aduși în vară la Liverpool să își facă simțită prezența într-un meci oficial. De altfel, Wirtz și Ekitike reprezintă și cele mai scumpe transferuri din această vară.

Florian Wirtz and Hugo Ekitike really needed just four minutes to connect for Liverpool’s first goal of the season 🔥 pic.twitter.com/E0ddaI5i4S

