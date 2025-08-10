Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei - Antena Sport

Închide meniul
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei

Home | Fotbal | Premier League | Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei

Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei

Publicat: 10 august 2025, 22:46

Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei

Virgil Van Dijk, în Supercupa Angliei/ Profimedia

Virgil Van Dijk a oferit o declaraţie acidă, după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei. Crystal Palace i-a învins pe “cormorani” la loviturile de departajare, scorul după cele 90 de minute fiind 2-2.

Virgin Van Dijk a oferit un scurt interviu după meci şi s-a plâns de faptul că Liverpool nu are suficiente soluţii în atac.

Virgil Van Dijk, declaraţie acidă după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei

Căpitanul trupei de pe Anfield a întrerupt un reporter care îi spunea: “Liverpool are atât de multe opţiuni în atac acum”. “Avem?”, a replicat acid Van Dijk.

Fundaşul a amintit de plecările lui Luis Diaz, la Bayern Munchen, şi Darwin Nunez, la Al Hilal, din această vară. Liverpool este în căutarea unui vârf, pe lista de transferuri fiind Alexander Isak, de la Newcastle.

“Ei bine, tocmai l-am pierdut pe Darwin, care a plecat în Arabia Saudită, și pe Luis Diaz, care a mers la Bayern. Cred că e mereu loc pentru un atacant care să ne întărească, așa că vom vedea ce putem aduce în mercato”, a declarat Virgil Van Dijk, conform thisisanfield.com.

La meciul cu Crystal Palace, pe poziţia de vârf, a fost titularizat Hugo Ekitike. Atacantul de 23 de ani a fost transferat în această vară de Liverpool, de la Frankfurt, în schimbul sumei de 80 de milioane de euro.

Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei

Crystal Palace a învins-o pe Liverpool în Supercupa Angliei la capătul unei partide “electrizante”, care a fost decisă la loviturile de la 11 metri. Trei jucători ai lui Arne Slot au ratat de la punctul cu var, în timp ce doar doi ai lui Oliver Glasner nu au băgat mingea în poartă.

Duelul de pe Wembley a început excelent pentru trupa lui Arne Slot, care a deschis scorul în minutul patru. Faza golului a fost creată de doi dintre jucătorii aduși în această vară de conducerea din Merseyside. Florian Wirtz i-a pasat lui Hugo Ekitike, care l-a învins pe Dean Henderson cu un șut de la distanță.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Avantajul lui Liverpool nu a durat mult, pentru că la 13 minute distanță, Jean-Philippe Mateta a restabilit egalitatea grație unei lovituri de la 11 metri. Tabela a fost din nou schimbată câteva momente mai târziu, pentru că în minutul 21 Jeremie Frimpong a pătruns în careu, a încercat să centreze, însă lovitura sa s-a transformat din greșeală într-un lob superb la care Henderson nu a avut șanse.

Astfel, scorul după 45 de minute indica avantajul minim al celor de la Liverpool. Tot “cormoranii” au fost cei care au ieșit mai bine de la vestiare, după ce o lovitură de cap a lui Ekitike a trecut puțin pe lângă poartă. Tot noul transfer a mai trimis o minge peste poartă câteva minute mai târziu.

Prima replică din partea secundă a lui Crystal Palace a venit în minutul 58, când Ismaila Sarr a trimis din poziție ideală pe lângă poartă cu capul. În cele din urmă, golul a venit pentru formația lui Oliver Glasner, grație aceluiași Sarr.

Nicio formație nu a mai reușit să înscrie pe final, astfel că totul s-a decis la loviturile de departajare. Acolo, Mohamed Salah, Alexis Mac Allister și Harvey Elliott au ratat, iar primul trofeu al sezonului în Albion a fost adjudecat de Crystal Palace.

