Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei - Antena Sport

Virgil Van Dijk a oferit o declaraţie acidă, după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei. Crystal Palace i-a învins pe “cormorani” la loviturile de departajare, scorul după cele 90 de minute fiind 2-2.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Virgin Van Dijk a oferit un scurt interviu după meci şi s-a plâns de faptul că Liverpool nu are suficiente soluţii în atac.

Virgil Van Dijk, declaraţie acidă după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei

Căpitanul trupei de pe Anfield a întrerupt un reporter care îi spunea: “Liverpool are atât de multe opţiuni în atac acum”. “Avem?”, a replicat acid Van Dijk.

Fundaşul a amintit de plecările lui Luis Diaz, la Bayern Munchen, şi Darwin Nunez, la Al Hilal, din această vară. Liverpool este în căutarea unui vârf, pe lista de transferuri fiind Alexander Isak, de la Newcastle.

“Ei bine, tocmai l-am pierdut pe Darwin, care a plecat în Arabia Saudită, și pe Luis Diaz, care a mers la Bayern. Cred că e mereu loc pentru un atacant care să ne întărească, așa că vom vedea ce putem aduce în mercato”, a declarat Virgil Van Dijk, conform thisisanfield.com.