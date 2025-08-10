Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei - Antena Sport

Virgil Van Dijk a oferit o declaraţie acidă, după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei. Crystal Palace i-a învins pe “cormorani” la loviturile de departajare, scorul după cele 90 de minute fiind 2-2.
Virgin Van Dijk a oferit un scurt interviu după meci şi s-a plâns de faptul că Liverpool nu are suficiente soluţii în atac.
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă după ce Liverpool a pierdut Supercupa Angliei
Căpitanul trupei de pe Anfield a întrerupt un reporter care îi spunea: “Liverpool are atât de multe opţiuni în atac acum”. “Avem?”, a replicat acid Van Dijk.
Fundaşul a amintit de plecările lui Luis Diaz, la Bayern Munchen, şi Darwin Nunez, la Al Hilal, din această vară. Liverpool este în căutarea unui vârf, pe lista de transferuri fiind Alexander Isak, de la Newcastle.
“Ei bine, tocmai l-am pierdut pe Darwin, care a plecat în Arabia Saudită, și pe Luis Diaz, care a mers la Bayern. Cred că e mereu loc pentru un atacant care să ne întărească, așa că vom vedea ce putem aduce în mercato”, a declarat Virgil Van Dijk, conform thisisanfield.com.
La meciul cu Crystal Palace, pe poziţia de vârf, a fost titularizat Hugo Ekitike. Atacantul de 23 de ani a fost transferat în această vară de Liverpool, de la Frankfurt, în schimbul sumei de 80 de milioane de euro.
Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei
Crystal Palace a învins-o pe Liverpool în Supercupa Angliei la capătul unei partide “electrizante”, care a fost decisă la loviturile de la 11 metri. Trei jucători ai lui Arne Slot au ratat de la punctul cu var, în timp ce doar doi ai lui Oliver Glasner nu au băgat mingea în poartă.
Duelul de pe Wembley a început excelent pentru trupa lui Arne Slot, care a deschis scorul în minutul patru. Faza golului a fost creată de doi dintre jucătorii aduși în această vară de conducerea din Merseyside. Florian Wirtz i-a pasat lui Hugo Ekitike, care l-a învins pe Dean Henderson cu un șut de la distanță.