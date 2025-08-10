Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool - Antena Sport

Crystal Palace a învins-o pe Liverpool în Supercupa Angliei la capătul unei partide “electrizante”, care a fost decisă la loviturile de la 11 metri. Trei jucători ai lui Arne Slot au ratat de la punctul cu var, în timp ce doar doi ai lui Oliver Glasner nu au băgat mingea în poartă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astfel, Palace a cucerit al doilea trofeu din existența sa, după ce acum câteva luni a câștigat Cupa Angliei.

Crystal Palace, victorie impresionantă în Supercupa Angliei

Duelul de pe Wembley a început excelent pentru trupa lui Arne Slot, care a deschis scorul în minutul patru. Faza golului a fost creată de doi dintre jucătorii aduși în această vară de conducerea din Merseyside. Florian Wirtz i-a pasat lui Hugo Ekitike, care l-a învins pe Dean Henderson cu un șut de la distanță.

Avantajul lui Liverpool nu a durat mult, pentru că la 13 minute distanță, Jean-Philippe Mateta a restabilit egalitatea grație unei lovituri de la 11 metri. Tabela a fost din nou schimbată câteva momente mai târziu, pentru că în minutul 21 Jeremie Frimpong a pătruns în careu, a încercat să centreze, însă lovitura sa s-a transformat din greșeală într-un lob superb la care Henderson nu a avut șanse.

Astfel, scorul după 45 de minute indica avantajul minim al celor de la Liverpool. Tot “cormoranii” au fost cei care au ieșit mai bine de la vestiare, după ce o lovitură de cap a lui Ekitike a trecut puțin pe lângă poartă. Tot noul transfer a mai trimis o minge peste poartă câteva minute mai târziu.