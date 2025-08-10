Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool - Antena Sport

Închide meniul
Crystal Palace a cucerit Supercupa Angliei. Victorie la loviturile de departajare în fața campioanei Liverpool

Andrei Nicolae Publicat: 10 august 2025, 19:20

Jucătorii de la Crystal Palace celebrând în Supercupa Angliei / Profimedia

Crystal Palace a învins-o pe Liverpool în Supercupa Angliei la capătul unei partide “electrizante”, care a fost decisă la loviturile de la 11 metri. Trei jucători ai lui Arne Slot au ratat de la punctul cu var, în timp ce doar doi ai lui Oliver Glasner nu au băgat mingea în poartă.

Astfel, Palace a cucerit al doilea trofeu din existența sa, după ce acum câteva luni a câștigat Cupa Angliei.

Crystal Palace, victorie impresionantă în Supercupa Angliei

Duelul de pe Wembley a început excelent pentru trupa lui Arne Slot, care a deschis scorul în minutul patru. Faza golului a fost creată de doi dintre jucătorii aduși în această vară de conducerea din Merseyside. Florian Wirtz i-a pasat lui Hugo Ekitike, care l-a învins pe Dean Henderson cu un șut de la distanță.

Avantajul lui Liverpool nu a durat mult, pentru că la 13 minute distanță, Jean-Philippe Mateta a restabilit egalitatea grație unei lovituri de la 11 metri. Tabela a fost din nou schimbată câteva momente mai târziu, pentru că în minutul 21 Jeremie Frimpong a pătruns în careu, a încercat să centreze, însă lovitura sa s-a transformat din greșeală într-un lob superb la care Henderson nu a avut șanse.

Astfel, scorul după 45 de minute indica avantajul minim al celor de la Liverpool. Tot “cormoranii” au fost cei care au ieșit mai bine de la vestiare, după ce o lovitură de cap a lui Ekitike a trecut puțin pe lângă poartă. Tot noul transfer a mai trimis o minge peste poartă câteva minute mai târziu.

Prima replică din partea secundă a lui Crystal Palace a venit în minutul 58, când Ismaila Sarr a trimis din poziție ideală pe lângă poartă cu capul. În cele din urmă, golul a venit pentru formația lui Oliver Glasner, grație aceluiași Sarr.

Nicio formație nu a mai reușit să înscrie pe final, astfel că totul s-a decis la loviturile de departajare. Acolo, Mohamed Salah, Alexis Mac Allister și Harvey Elliott au ratat, iar primul trofeu al sezonului în Albion a fost adjudecat de Crystal Palace.

