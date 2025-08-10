Schimbare înainte de noul sezon din Premier League! Decizia la care se renunță după 10 ani - Antena Sport

După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Bandoara curcubeu este purtată de căpitanii echipelor din Premier League din 2014. Acestea au fost purtate, împreună cu şireturi colorate, în cadrul campaniei „Şireturi Curcubeu” a echipei Stonewall. Cu toate acestea, liga şi organizaţia caritabilă pentru drepturile LGBTQ+ şi-au încheiat acum colaborarea.

Schimbare în Premier League: căpitanii nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului

În schimb, Premier League, care spune că vrea „să se bazeze pe expertiza sa internă”, va lansa o campanie internă începând din februarie, în timpul lunii Istoriei LGBTQ+. Scopul va rămâne acelaşi: combaterea tuturor formelor de discriminare, notează news.ro.

În ultimii zece ani, banderola curcubeu a făcut obiectul a numeroase dezbateri. De exemplu, sezonul trecut, căpitanul lui Ipswich, Sam Morsy, a refuzat să o poarte din motive religioase, iar câteva zile mai târziu, fundaşul lui Crystal Palace, Marc Guéhi, a scris „Iisus te iubeşte” pe banderolă, chiar dacă Federaţia Engleză de Fotbal interzice orice mesaje religioase.

Adrian Mutu, anunţ surprinzător! “Briliantul” pariază pe Arsenal, deşi e fanul unei alte echipe din Premier League

Adrian Mutu surprinde pe toată lumea. “Briliantul” pariază pe faptul că Arsenal se va impune în noua ediţie din Premier League. Asta în ciuda faptului că fostul antrenor al celor de la CFR Cluj sau FCU Craiova este fan al celor de la Manchester United. Mutu e un mare admirator al antrenorului tunarilor, Mikel Arteta.