Schimbare înainte de noul sezon din Premier League! Decizia la care se renunță după 10 ani - Antena Sport

Schimbare înainte de noul sezon din Premier League! Decizia la care se renunță după 10 ani

Alex Ioniță Publicat: 10 august 2025, 15:27

Schimbare înainte de noul sezon din Premier League! Decizia la care se renunță după 10 ani

Profimedia Images

După zece ani, Premier League engleză a încheiat colaborarea cu Stonewall şi campania sa „Rainbow Laces”. Aceasta înseamnă că, în sezonul următor, căpitanii Premier League engleză nu vor mai purta banderola în culorile curcubeului.

Bandoara curcubeu este purtată de căpitanii echipelor din Premier League din 2014. Acestea au fost purtate, împreună cu şireturi colorate, în cadrul campaniei „Şireturi Curcubeu” a echipei Stonewall. Cu toate acestea, liga şi organizaţia caritabilă pentru drepturile LGBTQ+ şi-au încheiat acum colaborarea.

Schimbare în Premier League: căpitanii nu vor mai purta banderole în culorile curcubeului

În schimb, Premier League, care spune că vrea „să se bazeze pe expertiza sa internă”, va lansa o campanie internă începând din februarie, în timpul lunii Istoriei LGBTQ+. Scopul va rămâne acelaşi: combaterea tuturor formelor de discriminare, notează news.ro.

În ultimii zece ani, banderola curcubeu a făcut obiectul a numeroase dezbateri. De exemplu, sezonul trecut, căpitanul lui Ipswich, Sam Morsy, a refuzat să o poarte din motive religioase, iar câteva zile mai târziu, fundaşul lui Crystal Palace, Marc Guéhi, a scris „Iisus te iubeşte” pe banderolă, chiar dacă Federaţia Engleză de Fotbal interzice orice mesaje religioase.

Adrian Mutu, anunţ surprinzător! “Briliantul” pariază pe Arsenal, deşi e fanul unei alte echipe din Premier League

Adrian Mutu surprinde pe toată lumea. “Briliantul” pariază pe faptul că Arsenal se va impune în noua ediţie din Premier League. Asta în ciuda faptului că fostul antrenor al celor de la CFR Cluj sau FCU Craiova este fan al celor de la Manchester United. Mutu e un mare admirator al antrenorului tunarilor, Mikel Arteta.

Adrian Mutu a făcut un pronostic surprinzător având în vedere ce este mare fan al celor de la Manchester United. Spera ca cei de la Arsenal să se impună în noua ediţie de Premier League.

Adrian Mutu a trecut peste simpatiile din copilărie. Antrenorul român, fost fotbalist al clubului londonez Chelsea speră să îi vadă pe „tunari” câștigători ai Premier League la finalul sezonului care stă să înceapă

„Mi-ar plăcea să ia Arsenal. De ce? Pentru că îmi place, în ultimii ani, evoluția pe care o au cu Arteta. Cred că și merită, pentru că au fost acolo, tot timpul. Sezoanele trecute au fost apraope, atât de Champions League, cât și de Premier Legue”, conform sport.ro.

30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
Mai mult, Mutu ştie care sunt aatuurile celor de la rsenal în lupta pentru titlu contra celor de la Manchester City sau Chelsea, fosta sa echipă. „Dacă l-au luat pe Gyokeres, cred că au analizat bine. Sunt sigur că Arsenal nu face transferuri. E punct ochit, punct lovit”, a completat Adrian Mutu, atunci când a vorbit despre transferul verii în Premier League.

Cât despre pasiunea pentru Manchester United, Adrian Mutu a dezvăluit că o susține în continuare marea rivală a celor de la Liverpool, copiii evoluând în academia sa în echipamente cu roșu, negru și alb. „Da. Și academia mea are culorile lui Manchester. Eram înnebunit după Cantona și, implicit, de United”, a mai spus Adrian Mutu, fost antrenor la Rapid sau Petrolul.

