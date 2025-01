Radu Drăguşin, la mare căutare! Anunţul făcut de agentul său: "I-au sunat pe cei de la Tottenham" - Antena Sport

Radu Drăguşin, în tricoul lui Tottenham - Profimedia Images Radu Drăguşin a ajuns titular de bază la Tottenham, după accidentările lui Micky van de Ven şi Cristian Romero, iar evoluţiile sale au fost apreciate de mai multe cluburi din Serie A, Bundesliga şi La Liga. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Fundaşul cotat la 25 de milioane de euro a adunat până acum 23 de meciuri în toate competiţiile pentru Spurs, 13 dintre ele fiind în Premier League. În ultima perioadă, presa din Italia a scris despre interesul unor echipe mari, precum Napoli sau Juventus. Florin Manea, anunţ despre Radu Drăguşin Florin Manea a confirmat că există cluburi care au luat legătura cu clubul din nordul Londrei pentru o eventuală mutare. E greu însă de crezut că Tottenham va renunţa în această iarnă la fundaşul de 22 de ani, în contextul în care Ange Postecoglou are mari probleme cu accidentările oamenilor din defensivă. „Au fost discuții, i-au sunat pe cei de la Tottenham. Nu pot să zic ce echipe. S-au interesat de el din Germania, Italia, chiar și din Spania un club. Dar nu e nimic oficial”, a spus Manea, citat de digisport.ro. Radu Drăguşin va trece pe banca lui Tottenham Pe de altă parte, Manea a vorbit recent despre ce se va întâmpla cu internaţionalul român atunci când cei doi titulari de bază, Romero şi Van de Ven, vor scăpa de problemele fizice. Drăguşin va ajunge din nou pe banca de rezerve. Reclamă

„El e la un nivel foarte mare. Până la urmă, are 2 ani la seniori, face 3 ani acum. Un an a fost în Serie B. Nu poți să zici că are o experiență wow, dar are calități deosebite să facă față la nivelul ăsta. E normal, când vin cei doi (n.r.- Van de Ven și Romero), să-l odihnească, a jucat la trei zile.

O să se lupte în continuare. El câștigă experiență cu fiecare meci și are mai multă putere să se bată cu cei doi, când vor reveni. A fost un pic singur, Archie Gray nu e fundaș central. Și-a făcut treaba extraordinar pentru copil de 18 ani, dar Romero îl are pe Van de Ven.

Nu știu dacă jocul lor ar fi la fel dacă ar juca în situația în care a jucat Radu. El a jucat accidentat vreo 3 meciuri. S-a dat jos din pat după 3 zile cu febră 39 și a jucat cu Newcastle, nu e ușor. N-a cedat, putea să zică: `Domn`e, nu joc`, nu aveau ce să facă. Dar a tras de el. A vrut să ajute echipa”, a mai spus Florin Manea.

