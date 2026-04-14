Home | Fotbal | Premier League | Radu Drăgușin, pe o listă dezastruoasă la Tottenham. Englezii, verdict crunt: „Orice fan poate vedea clar asta”

Radu Drăgușin, pe o listă dezastruoasă la Tottenham. Englezii, verdict crunt: „Orice fan poate vedea clar asta”

Viviana Moraru Publicat: 14 aprilie 2026, 20:06

Comentarii
Radu Drăgușin, în timpul unui antrenament / Profimedia

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost trecut pe o listă dezastruoasă la Tottenham. Englezii au numit cei trei jucători ai lui Spurs care au avut evoluții modeste pentru al doilea sezon la rând, iar fundașul român se regăsește în acest „top”.

Tottenham traversează un sezon de coșmar, fiind pe loc direct retrogradabil în Premier League. Londonezii nu au mai învins pe nimeni în campionat de 14 etape.

În plin dezastru la echipă, englezii au realizat lista cu cei trei jucători ai lui Tottenham care nu au impresionat în ultimele două sezoane. Pe lângă Radu Drăgușin, și Rodrigo Bentancur și Micky van de Ven au fost amintiți de jurnaliștii britanici.

Despre fundașul român, englezii au transmis că acesta „nu este suficient de bun” pentru Tottenham, dar au subliniat că stopperul naționalei „măcar încearcă” să ajute clubul.

„Nu este nevoie să insistăm prea mult asupra lui Radu Drăgușin, pentru că orice fan al echipei Tottenham Hotspur poate vedea clar că el nu este suficient de bun pentru acest club.

Drăgușin este unul dintre cei mai slabi fundași centrali din Premier League și s-ar putea aduce argumente solide că este cel mai puțin talentat jucător al lui Spurs de când s-a alăturat clubului, în 2024/25. Dar știți ceva? Măcar încearcă”, au notat englezii de la hotspurhq.com.

Radu Drăgușin, cotat la 20 de milioane de euro, a bifat nouă meciuri la Tottenham, în acest sezon. Ultimul meci bifat de fundașul român la Spurs, în Premier League, a fost pe 15 martie, contra lui Liverpool.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Recomandări

Citește și:
Observator
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
