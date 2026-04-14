Radu Drăgușin, pe o listă dezastruoasă la Tottenham. Englezii, verdict crunt: „Orice fan poate vedea clar asta”

Radu Drăgușin (24 de ani) a fost trecut pe o listă dezastruoasă la Tottenham. Englezii au numit cei trei jucători ai lui Spurs care au avut evoluții modeste pentru al doilea sezon la rând, iar fundașul român se regăsește în acest „top”.

Tottenham traversează un sezon de coșmar, fiind pe loc direct retrogradabil în Premier League. Londonezii nu au mai învins pe nimeni în campionat de 14 etape.

Radu Drăgușin, pe o listă dezastruoasă la Tottenham

În plin dezastru la echipă, englezii au realizat lista cu cei trei jucători ai lui Tottenham care nu au impresionat în ultimele două sezoane. Pe lângă Radu Drăgușin, și Rodrigo Bentancur și Micky van de Ven au fost amintiți de jurnaliștii britanici.

Despre fundașul român, englezii au transmis că acesta „nu este suficient de bun” pentru Tottenham, dar au subliniat că stopperul naționalei „măcar încearcă” să ajute clubul.

„Nu este nevoie să insistăm prea mult asupra lui Radu Drăgușin, pentru că orice fan al echipei Tottenham Hotspur poate vedea clar că el nu este suficient de bun pentru acest club.