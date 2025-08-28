Ruşine istorică pentru Manchester United! A fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din liga a 4-a! - Antena Sport

Fanii lui Grimsby Town au pătruns pe teren după ce echipa lor a eliminat-o pe Manchester United / X

Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din Liga a 4-a! Grimsby Town a învins-o la loviturile de departajare pe Manchester United, după ce a fost 2-2 în timpul regulamentar.

Echipa din Liga a 4-a engleză a condus-o cu 2-0 pe Manchester United. Charles Vernam (min. 22) şi Tyrell Warren (min. 30) au marcat pentru Grimsby Town. “Diavolii roşii” au reuşit să egaleze în repriza secundă, marcând prin Bryan Mbeumo (min. 75) şi Harry Maguire (min. 89).

În Cupa Ligii Angliei, în caz de egalitate după finalul timpului regulamentar, se merge direct la loviturile de departajare. A fost dramatism total acolo, Grimsby Town impunându-se la loviturile de departajare cu 12-11! Bryan Mbeumo, care marcase în timpul regulamentar, a ratat de la punctul cu var. Totodată, a ratat la loviturile de departajare şi Matheus Cunha. Pentru Grimsby Town singurul jucător care nu a reuşit să înscrie de la punctul cu var a fost Clarke Oduor. Golul victoriei a fost marcat de Darragh Burns.

După ce Grimsby Town a reuşit să o elimine uluitor pe Manchester United, fanii echipei din Liga a 4-a au intrat pe teren să sărbătorească performanţa istorică!