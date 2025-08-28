Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Ruşine istorică pentru Manchester United! A fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din liga a 4-a! - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ruşine istorică pentru Manchester United! A fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din liga a 4-a!

Ruşine istorică pentru Manchester United! A fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din liga a 4-a!

Publicat: 28 august 2025, 0:33

Comentarii
Ruşine istorică pentru Manchester United! A fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din liga a 4-a!

Fanii lui Grimsby Town au pătruns pe teren după ce echipa lor a eliminat-o pe Manchester United / X

Manchester United a fost eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din Liga a 4-a! Grimsby Town a învins-o la loviturile de departajare pe Manchester United, după ce a fost 2-2 în timpul regulamentar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Echipa din Liga a 4-a engleză a condus-o cu 2-0 pe Manchester United. Charles Vernam (min. 22) şi Tyrell Warren (min. 30) au marcat pentru Grimsby Town. “Diavolii roşii” au reuşit să egaleze în repriza secundă, marcând prin Bryan Mbeumo (min. 75) şi Harry Maguire (min. 89).

Manchester United, eliminată din Cupa Ligii Angliei de o echipă din Liga a 4-a!

În Cupa Ligii Angliei, în caz de egalitate după finalul timpului regulamentar, se merge direct la loviturile de departajare. A fost dramatism total acolo, Grimsby Town impunându-se la loviturile de departajare cu 12-11! Bryan Mbeumo, care marcase în timpul regulamentar, a ratat de la punctul cu var. Totodată, a ratat la loviturile de departajare şi Matheus Cunha. Pentru Grimsby Town singurul jucător care nu a reuşit să înscrie de la punctul cu var a fost Clarke Oduor. Golul victoriei a fost marcat de Darragh Burns.

După ce Grimsby Town a reuşit să o elimine uluitor pe Manchester United, fanii echipei din Liga a 4-a au intrat pe teren să sărbătorească performanţa istorică!

 

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Va câştiga Cristi Chivu titlul în Serie A cu Inter în acest sezon?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Observator
Judecătorii români ies la pensie cu 17 ani mai repede decât oriunde în UE. Cazuri grave afectate de grevă
Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să dispăreți”. Reacția companiei
Fanatik.ro
Isteria țepelor pe Booking. Răspunsul tăios al unui proprietar de pensiune: „Aveți 5 secunde să dispăreți”. Reacția companiei
0:13 28 aug.
Tragerea la sorţi a grupei Champions League e pregătită! Cum arată urnele după rezultatele de miercuri
23:59
Copenhaga, cu Istvan Kovacs la centru, s-a calificat în grupa Champions League! Mourinho, OUT! Rezultatele serii
23:50
Andrei Nicolescu a dat cele mai noi detalii despre transferurile lui Adrian Mazilu şi Andrei Coubiş la Dinamo!
23:27
Octavian Popescu vrea să plece de la FCSB! De ce este supărat fotbalistul lui Gigi Becali
23:00
UPDATEFosta echipă a lui Ianis Hagi, Rangers, umilită în playoff-ul Champions League! A primit 5 goluri într-o repriză
22:34
Un nou român în Liga Portugal! Dorit şi de Dinamo, Tony Strata a semnat cu Vitoria Guimaraes!
Vezi toate știrile
1 Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Darwin Nunez, la Al Hilal. Manchester United l-a luat pe Sesko 2 Scoţienii care au ajuns în Bucureşti au fost şocaţi! Ce i-a uimit: “Uitați-vă numai la ea!” 3 Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la US Open 2025! Debut perfect pentru campioana de la Cleveland 4 Constantin Budescu a semnat cu noul club! Anunţul oficial 5 UPDATEOFICIAL | Alex Băluţă a fost prezentat de Los Angeles FC! Heung-Min Son şi Hugo Lloris, noii săi coechipieri 6 Varga i-a dat răspunsul lui Becali, după ce patronul FCSB-ului a oferit 4 milioane de euro pentru Louis Munteanu
Citește și
Cele mai citite
Reacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de aniReacţia fiului lui Ion Ţiriac după ce iubita lui a obţinut una dintre marile performanţe ale vieţii la 35 de ani
Suma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patronSuma pe care Dan Petrescu trebuia să i-o achite lui Neluțu Varga, după demisia de la CFR Cluj. Decizia luată de patron
Clauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul luiClauza care l-a convins pe Ianis Hagi să semneze cu noua echipă. Ce va scrie în contractul lui
Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”Antrenorul lui Bașakșehir, fără menajamente după eșecul cu “U” Craiova din Conference League: “Au fost slabi”