Manchester City s-a pregătit! Peste 100 de milioane de euro pentru starul de la PSG - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Manchester City s-a pregătit! Peste 100 de milioane de euro pentru starul de la PSG

Manchester City s-a pregătit! Peste 100 de milioane de euro pentru starul de la PSG

Daniel Işvanca Publicat: 3 decembrie 2025, 16:24

Pep Guardiola / Profimedia

Luis Enrique are în componența lotului de la Paris Saint Germain mai mulți jucători de calibru, iar printre cei mai atractivi pentru cluburile din afară este francezul Desire Doue.

La doar 20 de ani, puștiul-minune de pe Parc des Princes este urmărit de cluburi de top din fotbalul european. Manchester City urmărește situația jucătorului cotat la 90 de milioane de euro.

Desire Doue, pe lista celor de la Manchester City

Pep Guardiola a cheltuit sume uriașe de când a fost instalat pe banca celor de la Manchester City, iar tehnicianul spaniol pregătește o nouă mutare stelară pentru a întări linia ofensivă a „cetățenilor”.

Presa din Spania anunță că Desire Doue este pe lista clubului din Premier League, însă transferul are șanse mici să se facă, dacă suma oferită de englezi este mai mică de 100 de milioane de euro.

Câștigător al trofeului Golden Boy 2025, extrema din Hexagon are deja șase trofee în palmares. În acest sezon, acesta are trei goluri și trei assist-uri în opt meciuri jucate.

