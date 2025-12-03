Manchester City s-a pregătit! Peste 100 de milioane de euro pentru starul de la PSG - Antena Sport

Luis Enrique are în componența lotului de la Paris Saint Germain mai mulți jucători de calibru, iar printre cei mai atractivi pentru cluburile din afară este francezul Desire Doue.
La doar 20 de ani, puștiul-minune de pe Parc des Princes este urmărit de cluburi de top din fotbalul european. Manchester City urmărește situația jucătorului cotat la 90 de milioane de euro.
Desire Doue, pe lista celor de la Manchester City
Pep Guardiola a cheltuit sume uriașe de când a fost instalat pe banca celor de la Manchester City, iar tehnicianul spaniol pregătește o nouă mutare stelară pentru a întări linia ofensivă a „cetățenilor”.
Presa din Spania anunță că Desire Doue este pe lista clubului din Premier League, însă transferul are șanse mici să se facă, dacă suma oferită de englezi este mai mică de 100 de milioane de euro.
Câștigător al trofeului Golden Boy 2025, extrema din Hexagon are deja șase trofee în palmares. În acest sezon, acesta are trei goluri și trei assist-uri în opt meciuri jucate.
🚨 Manchester City have identified Paris Saint-Germain star Désiré Doué as a major transfer target for 2026.
City know any deal would likely exceed £100M.
The French international is settled in Paris, but is tempted by a Premier League move — not least because of the… pic.twitter.com/Af8dyRC6f0
— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 3, 2025
