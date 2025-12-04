Mohamed Salah, gata să plece de la Liverpool! Cine și-a manifestat interesul pentru egiptean - Antena Sport

Chiar dacă și-a prelungit contractul chiar anul acesta cu Liverpool, Mohamed Salah are toate șansele să părăsească gruparea de pe Anfield în această iarnă sau chiar la finalul sezonului.

Evaluat de Transfermarkt la 45 de milioane de euro, egipteanul a stârnit interesul cluburilor din Arabia Saudită, care și-au manifestat interesul și în trecut în a-l transfera.

Mohamed Salah, cap de listă pentru cluburile din Arabia Saudită

Aflat din vara anului 2017 pe Anfield, Mohamed Salah este tot mai aproape de o plecare de la Liverpool, în ciuda faptului că și-a prelungit angajamentul cu campioana Angliei chiar anul acesta.

Potrivit telegraph.co.uk, cluburile din Arabia Saudită au început iarăși să monitorizeze situația fotbalistului în vârstă de 33 de ani, care a mai fost curtat și în precedentele perioade de transferuri.

Deși nu avea de gând să plece de pe Anfield, parcursul slab al echipei din acest sezon l-a determinat pe Salah să exploreze noi variante. Cu toate că urmează perioada de transferuri din iarnă, cel mai probabil acesta va lua în calcul ofertele doar la finalul sezonului.