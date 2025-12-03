"Mi-am pierdut părul". Pep Guardiola, show în fața jurnaliștilor după nebunia de meci dintre City și Fulham - Antena Sport

Pep Guardiola nu s-a putut abține din a ironiza situația incredibilă în care s-a aflat Manchester City, care de la 5-1 contra lui Fulham a ajuns să conducă la un singur gol diferență și a “tremurat” pentru victorie. După un succes dramatic pe Craven Cottage, antrenorul iberic a stârnit hohotele de râs ale jurnaliștilor prezenți la conferința de presă.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Manchester City și Fulham au oferit un “thriller” în etapa cu numărul 14 din Premier League. “Cetățenii” au condus cu 3-0 și cu 5-1, însă echipa lui Marco Silva a fost la un pas de a face o minune.

Pep Guardiola a făcut haz de necaz după Fulham – City 4-5

Fulham a marcat trei goluri în minutele 57, 72 și 78, după care a alergat după egalare, fără să mai marcheze însă și golul al cincilea. Meciul nebunesc de pe Craven Cottage n-a fost trecut cu vederea de Pep Guardiola, care a ales să facă haz de necaz după ce echipa sa a fost la un pas de a obține doar un punct.

Managerul de pe Etihad a declarat că meciul l-a făcut să își piardă părul, aluzie la faptul că este chel. În plus, catalanul și-a imaginat și modul în care a reacționat presa după ce a văzut ce s-a întâmplat pe terenul lui Fulham.

“V-a plăcut, băieți? Frumos, nu? (n.r. Ție ti-a plăcut?) Mie??? Doamne. Mi-a căzut părul. Am crezut că jucătorii sunt fericiți să lucreze cu mine, dar astăzi am demonstrat că nu (n.r. e cazul).